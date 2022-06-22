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左營福山安居社宅動土 市府規劃購屋貸款利息補貼

中央社／ 高雄22日電

高雄市「福山安居」社會住宅今天動土，市長陳其邁表示，高雄市目標興建1萬戶以上社宅，另推動囤房稅，稅收作為青年租金補貼，後續還會推出購屋貸款利息補貼等措施，落實居住正義。

國家住宅及都市更新中心舉辦「福山安居社會住宅」動土典禮，陳其邁及內政部次長花敬群、副市長林欽榮等人出席。陳其邁表示，去年起至今已有6處社宅開工，目標興建1萬戶以上，除興建社宅，也推動多元配套方式，落實居住正義。

陳其邁說，市府推動囤房稅，預計可增加新台幣3億元稅收，將用於擴大青年租金補貼，讓更多青年受惠。此外，市府去年與高雄銀行合作，提供青年首購低利率貸款，今年也將規劃購屋貸款利息補貼，減輕青年購屋負擔。

花敬群表示，在市府大力支援下，推動社宅速度加快，未來也會繼續盤點，推動更多社宅，讓社宅更普遍，內政部會與高市府合作，一起把高雄建設得更美好。

左營「福山安居」社宅是國家住都中心在高雄市的第6處社會住宅興建工程，位於左營區華夏路、博愛四路及重忠路交界處，鄰近高鐵左營站、捷運紅線R16站、鼎金系統交流道，交通便利，周邊還有原生植物園、蓮池潭等景點。

福山安居規劃興建地上12層、地下3層，提供1至3房型共計220戶居住單元，並採取通用設計，1樓提供托嬰中心、日照中心、店鋪等附屬設施。未來出租規劃至少40%以上戶數給弱勢、急難救助市民，其餘出租給有需求的青年。

林欽榮說，高雄市首座由高雄自行興建的社會住宅「苓雅區凱旋青樹」，將於今年8月底完工，另7月底還有岡山、大寮社宅興建工程將動土及招標公告，期待與中央攜手，逐步落實高雄市社宅達1萬戶以上目標。

社宅 青年 高雄市

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