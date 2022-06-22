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高雄社宅「福山安居」開工 提供220戶預計3年後完工

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
「福山安居」社會住宅開工動土，將提供220戶社宅單元，預計114年底完工。記者徐如宜／攝影
「福山安居」社會住宅開工動土，將提供220戶社宅單元，預計114年底完工。記者徐如宜／攝影

國家住宅及都市更新中心今天在高雄左營華夏路，舉行「福山安居」社會住宅開工典禮，中央興建包括套房型、三房型、二房型共220戶。「拿中央的土，塗高雄的牆！」陳其邁說，中央要在高雄蓋愈多社宅愈好，最好都是中央埋單，可紓解地方財務負擔，也解決公有閒置土地的利用。

「福山安居」社宅位於左營區福山里，華夏路、博愛四路及重忠路所夾街廓，基地距離高鐵左營站路程僅15分鐘，與國道一號鼎金系統交流道距離約2公里，交通機能完善。基地鄰近高雄榮總、壽山國家自然公園與文學公園，休憩與醫療機能豐富。

「福山安居」規畫日照中心、托嬰中心，創造全齡友善居住環境，為左營地區居民提供滿足當地需求的公益據點。本案建築規模為地上12層、地下3層，將提供220戶社宅單元，預計114年底完工。

陳其邁表示，高雄市從去年11月開始，這是第6座社會住宅開工，目標是要達到1萬戶以上的社會住宅。為了落實居住正義，需有大量社會住宅的興建，來滿足年輕朋友住的權利，另方面市府也透過多元配套的方式，譬如囤房稅估計約會增加3億的稅收，擴大內政部的租金補貼規模，來讓更多年輕朋友受惠，減輕經濟負擔。

陳其邁說，市府最近會公布青年購屋貸款利息的補貼，去年高雄銀行也跟市府合作，以幾乎是全國最低的利率提供給青年的首購，今年也會用利息補貼的方式，來協助減輕青年在購屋上的負擔。

內政部次長花敬群表示，這2年多來高雄社會住宅的推動真的有如神助，內政部非常願意來高雄蓋社會住宅，在市府大力支援之下，推動速度更快。國家住宅及都市更新中心去年在高雄就招標出去4600戶社會住宅，今年數量預計朝7500戶以上邁進，再配合市府推動的案子，目前高雄社會住宅目標設定在1萬1千戶目標。

高雄市長陳其邁（右）與內政部次長花敬群（左），主持「福山安居」社會住宅開工動土。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（右）與內政部次長花敬群（左），主持「福山安居」社會住宅開工動土。記者徐如宜／攝影
「福山安居」社會住宅開工動土。記者徐如宜／攝影
「福山安居」社會住宅開工動土。記者徐如宜／攝影
「福山安居」社會住宅開工動土，將提供220戶社宅單元，預計114年底完工。記者徐如宜／攝影
「福山安居」社會住宅開工動土，將提供220戶社宅單元，預計114年底完工。記者徐如宜／攝影

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