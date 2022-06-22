為降低大車事故 高雄首創大車事故後強制勞檢、車檢

去年高雄市大車事故導致34人死亡，為降低大車事故，高雄市交通局去年首創攜手勞工局、監理所推動大車重大事故需強制勞檢、車檢。與前年死亡人數51人相比，減少約4成。

交通局表示，在高雄大車事故除了要付法律刑責外，勞工局將至該公司勞檢稽查、監理所則啟動車輛安全檢查，「你製造麻煩我們就找你麻煩」。

上周六高雄市茄萣區發生一起死亡車禍，大貨車駕駛行經情人碼頭時，在路口右轉時，疑因視線死角未注意在旁車輛，與同向騎乘機車騎士發生碰撞，造成機車駕駛當場死亡。

交通局表示，今年1至4月已發生3起大車在路口未禮讓的A1事故，除了呼籲用路人需注意大車內輪差外，大車駕駛也應有路口停讓觀念，共同創造安全的用路環境。

交通局表示，高雄去年首創大車重大事故後需強制「一般「一般衛生安全稽查」（俗稱勞檢）及「運輸業「運輸業安全稽查」（俗稱車檢），發揮嚇阻作用，稽查約20家業者。

希望從大車業者就開始勤前教育訓練，「不能只要求用路人注意大車死角，駕駛本身也應負起責任。」交通局指出，去年岡山有大貨車未將貨物綑綁固定，重物在路上掉落，所幸未傷及路人，但因疏忽重大，一樣有啟動勞檢、車檢，就是要讓業者更加留意所有細節。

上周高雄區監理所與高雄市交通局合辦「我OK你先過!運輸業駕駛人與專責人員交通安全教育訓練」，共有80多位大車貨運業者、駕駛響應，希望運輸業駕駛發揮「職人」精神，充分展現停讓文化。