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復仇者飛彈擊中目標 民眾目睹震撼感動

中央社／ 台東縣22日電

國軍近日在屏東海邊實施實彈演練，雖然有民眾抗議；不過，復仇者飛彈擊中目標的震撼畫面也讓軍事迷和現場民眾感動。

國軍近日在屏東滿州鄉港仔與九鵬一帶海邊進行演訓，吸引大批軍事迷和民眾圍觀，現場感受砲彈威力的震撼。

現場李姓軍事迷告訴中央社記者，昨天由陸軍八軍團和海軍陸戰隊六六旅實彈射擊，演習科目為地面射擊靶彈，復仇者防空飛彈系統及DMS雙聯裝刺針飛彈實彈射擊。

他說，目睹復仇者短程飛彈從沙灘上往海面發射後，在天際間劃出一條白白長煙，接著擊中目標，真震撼、過癮，看到擊中目標瞬間很感動。

不過，今天上午滿州鄉當地居民用沙灘車擋住軍方演訓入口，並高舉「賠償業者、損失慘重」與「不要噪音、還我清靜」的白布條，抗議軍方演訓影響地方生計與生活。

第四作戰區主任樓偉傑回應媒體訪問指出，為了兼顧居民權益，在4、5月間召開2場射擊說明會，並依規定張貼射擊通報，在14日也加開1場說明會，對於鄉親意見非常重視，也積極處理，為瞭解演習對地方影響，會同地方村長與第三方公正民間單位，選定裝設噪音監控的地點，希望能降低演習對地方影響，國軍也會持續溝通，創造雙贏。

飛彈 國軍 演習

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