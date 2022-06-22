金廈大橋議題延燒 楊鎮浯：非金門發展唯一選項

金門縣長楊鎮浯今天表示，對離島而言，對外交通至為重要，「金廈大橋」只是金門建設發展中的一個選項，各方如有疑慮，大家可以就國安和技術等各層面問題討論。

身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲18日到金門主持民眾黨服務處開幕典禮，並拜會縣長楊鎮浯。柯文哲當天接受地方名城有線電視台專訪時，拋出興建「金廈大橋」議題，引發各界批評，大陸委員會直指是「無知主張、荒謬比擬」。

楊鎮浯今天出席金門各界公祭胡璉將軍逝世45週年追思祭典，會後接受媒體聯訪表示，柯文哲來訪時，兩人聊到金門的發展，楊鎮浯指著金門地圖向柯文哲說明金門整個周邊的地緣關係，以及離島做為一個島嶼的發展，一定與交通動線的打通有密不可分關係，所以向柯文哲介紹了金門近幾年對外聯外交通，以及將來可能的發展，其中包含「金廈大橋」。

楊鎮浯表示，金廈大橋是大多數金門人共同的意願，也是那天和柯文哲會談的重點之一，他與柯文哲的態度和多數金門民眾的態度是明確，金廈大橋必須要放在日程上積極面對。

面對各界對金廈大橋的疑慮，楊鎮浯說，疑慮不是不重要，反而可以在推動過程中討論，不要因為有不同的想法，就不去面對這個議題，因為對外交通的聯通包含金廈大橋在內都是金門發展所必需的。但他強調，「金廈大橋」只是金門發展建設中的一個選項，不是唯一。

柯文哲18日受訪時表示，當今兩岸關係緊張，金門是解決兩岸紛爭的緩衝區，因此他主張興建「金廈大橋」，直接從興建中的廈門翔安機場過來，就像現在金門自晉江接水一樣，以後也可電接，連垃圾問題都可以解決；而且到時金門民眾可以直接從廈門搭機出國，加上金門可再蓋一家很好的醫院，讓廈門民眾來金就醫，也可解決金門醫療問題。