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金曲獎在高雄 通關密語「33」可享多項優惠

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
棧貳庫、大港倉推出「棧貳相挺金優惠」金曲獎優惠活動。圖／高市觀光局提供
棧貳庫、大港倉推出「棧貳相挺金優惠」金曲獎優惠活動。圖／高市觀光局提供

第33屆金曲獎頒獎典禮今年7月2日在高雄舉行，系列活動「金曲國際音樂節」6月24日至26日搶先在高雄流行音樂中心登場。為迎接此次音樂盛事，高雄市觀光局特別製作「喜迎金曲33高雄觀光懶人包」，讓追星民眾來高雄享受好吃與好玩行程。

高雄市府號召百家旅宿、餐飲、百貨商場等業者提供優惠，觀光局指出，金曲獎相隔17年重返高雄，多項入圍名單公布，許多民眾討論高雄追星行程跟熱點，高雄觀光懶人包涵蓋住宿、餐飲等優惠。

漢來美食餐飲集團旗下品牌PAVO餐酒館，憑金曲獎相關證明票根享啤酒買一送一，漢來上海湯包夢時代店推出內用消費享芋泥燕麥珍珠露買一送一，另有邁泉豬排、胡椒廚房、樁涮、元町家等知名美食品牌高雄分店，自6月23日至7月3日止，推出金曲33歌王歌后預測趣味活動，身分證對中2個「3」贈送美食。

住宿及餐飲部分，高雄寒軒餐旅事業集團旗下三間店的門牌號碼恰為33號，寒軒集團推出「金曲33住33」優惠，寒軒國際家庭房入住只要3333元，高雄商旅雅緻家庭房優惠2333元。

萬豪酒店即日起至7月2日推出特色金曲餐點，像是金曲手捲、高雄港風金曲33海鮮龍蝦燉飯及金曲33乾式熟成安格斯火焰戰斧肋眼牛排雙人套餐、金曲33創意調酒等金曲餐點。

此外，漢神百貨本館店6月24日至7月3日，憑金曲系列活動參加證明、高雄住房卡及大眾運輸搭乘證明，可至4樓卡友中心，免費兌換限量乾洗手及可口可樂，6月24至6月30憑當日不限金額發票或漢來飯店住房卡，即可享館內星巴克飲品買1送1。

觀光局說明，金曲獎帶來龐大住宿及觀光人潮，大部分旅宿訂房近客滿，追星的民眾務必加緊速度訂房，店家優惠訊息可查詢高雄旅遊網( https://khh.travel/zh-tw/event/news/4553 )。

萬豪酒店皇怡咖啡廳的金曲獎在高雄 Canape套組。圖／高市觀光局提供
萬豪酒店皇怡咖啡廳的金曲獎在高雄 Canape套組。圖／高市觀光局提供
順道一遊愛河美景。圖／高市觀光局提供
順道一遊愛河美景。圖／高市觀光局提供

觀光局 懶人包

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