金門大橋將完工 今晚試燈為通車暖身

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門大橋即將完工，今晚提前試燈，絢麗的燈景，讓民眾直呼好美。圖/張震宇提供
金門大橋即將完工，今晚提前試燈，絢麗的燈景，讓民眾直呼好美。圖/張震宇提供

金門大橋自2012年5月動工，目前興建工程進入最後階段，施工單位於今晚進行第二次試燈，不少人都提前到現場卡位，一睹美麗的燈光秀，幾乎沿線的最佳攝影點都擠滿民眾到場搶拍，連金門縣長楊鎮浯也在臉書邀請鄉親一起來賞燈，一同見證這歷史性的一刻。

備受矚目的金門大橋截至6月17日止，預定進度97.82%、實際進度97.46%，預定今年8月份完工，目前工程重點為深槽區橋塔施工與上構節塊吊裝閉攏作業，看起來只差最後的一哩路。

交通部高速公路局第二新建工程處第五工務所主任張震宇也表示，第一次試燈是在3月29日，今天是第二度試燈，時間在晚上19點多一直到20點30分，沒想到不少民眾都早早到慈湖、同安渡頭、建功嶼一帶卡位觀看，讓他們也很訝異。

不少民眾在看到燈亮的瞬間，都直呼好美，感覺很有國際水準，民眾說，象徵金門新代表性地標「海上脊背風帆」即將融入金烈水道天際線，而夜晚又是不同的風景，伴隨著廈門大樓的燈景，真的美極了。

連接金門本島和烈嶼鄉的金門大橋，西起小金門湖埔路，東到大金門金寧鄉湖下慈湖路。全線長約5.4公里，跨海橋粱段約4.77公里。

金門大橋為國內首見長跨距海上橋梁工程，極具高風險性及高技術性，大橋的海上脊背橋經施工團隊努力，克服堅硬花崗岩地質、岩盤深度傾斜度不一、大口徑基樁貫入岩盤、金烈水道海流快速、東北季風強勁及節塊長距離海上運輸風險等困難。

金門大橋即將完工，今晚提前試燈，五顏六色的絢麗的燈景，相當美麗。圖/張震宇提供
金門大橋即將完工，今晚提前試燈，五顏六色的絢麗的燈景，相當美麗。圖/張震宇提供
金門大橋即將完工，今晚同安渡頭吸引不少民眾到場卡位欣賞燈光秀。記者蔡家蓁/攝影
金門大橋即將完工，今晚同安渡頭吸引不少民眾到場卡位欣賞燈光秀。記者蔡家蓁/攝影

金門大橋

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