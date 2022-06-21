高雄前鎮小港議員有變數 綠營初選落敗余宗熹參選到底

高雄市議員前鎮小港選區投下變數，民進黨初選失利的會計師余宗熹表態要參選到底，近日將申請退黨。高市黨部主委許智善表示，尚未接獲相關訊息，正式登記前會盡力溝通，若真的違紀就開除黨籍處理。

前鎮小港區應選8席議員，民進黨準備提名4席含1婦女保障，初選有黃雍琇、余宗熹、陳致中、黃彥毓、鄭光峰等5人登記參選，因有婦女保障名額，湧言會新人黃雍琇等於直接取得門票。現任議員林宛蓉宣布不競選連任，轉支持菊系新人黃彥毓、湧言會則全力支持會計師余宗熹，最後余落敗。

選後余宗熹繼續爭取支持，近日表態會參選到底。余宗熹今晚說，他沒有喝民進黨很多奶水，自始自終跟民進黨沒有太多淵源，初選電話民調是組織動員與支持者顧電話的結果，相較大選會有點「失真」，也對初選新人不利，社會需要專業人士為民服務，近日將會退出民進黨，表達堅定參選意願，日後若成功進軍議會，會支持市長陳其邁。

黨部主委許智善說，依照民進黨慣例，違紀參選就會開除黨籍，目前六都市議員提名都已經公布，不過距離選舉還有一段時日，也還沒進入選委會登記階段 ，若真的有去登記就依據黨章處理。

國民黨部分，黨內2名新人爭取一席提名，黨內初選已由陳識明取得參選資格，但國民黨尚未正式提名。