金門親子嘉年華下月登場 縣府先辦展攬客

金門縣政府觀光處在尚義機場金門形象館全新布置的「金門親子嘉年華」主題情境特展，即日起開展，提供適合親子互動的體驗空間，有挖花蛤、溜滑梯，還有由金門觀光小天使「阿特」懶洋洋端著飲料躺在沙灘椅上的悠閒場景等，歡迎你來金門旅遊，享受夏日悠閒慢活金門行。

「金門親子嘉年華」主題情境特展期間，推出「暑假遊金門」社群活動，7月1日起遊客只要到金門形象館拍照上傳IG或FB，標註一名好友並hashtag「金門」或「暑假」，即可獲得由藝術家吳騏繪製的金門年度觀光明信片第一組，縣府提供免費寄送服務。

金門縣觀光處表示，此次的主題情境展有許多親子互動設施，其中挖花蛤的沙坑，持鏟子找尋藏在沙子裡五顏六色的花蛤玩具，深受孩童喜歡，甚至玩到都捨不得離開；此外，遊客還可以戴上花圈，和「海灘王子阿特」合照，拍出享受躺在海灘椅上的夏日悠閒時光；還有適合網美打卡拍照的「花蝶鏡中鏡」，從外往內一拍，就能輕鬆拍出置身夢幻仙境的美照。

此外，形象館同場加映「金門貢糖特展」，網羅知名貢糖店家參展，展出各種口味貢糖和產品簡介、標價，並附有QR Code，只要用手機掃，就可直接上網訂購。展期內只要在貢糖展區內拍照上傳FB或IG就可獲贈貢糖，看得到也吃得到，送完為止。

本次展期即日起至8月10日，每日8：00-17:30開放，各項好康，送完為止，活動辦法以現場公告為準。