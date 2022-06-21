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不忍了！民進黨澎湖縣黨部開記者會駁斥財務「無不妥」
年底選舉日近，民進黨澎湖縣黨部受到網路匿名攻擊與檢舉困擾，被外界質疑財務與黨部用人不當。今日上午，澎湖黨部主委顏家康會同前主委盧長在召開記者會。黨部指出，澎湖縣黨部的會計報告每年皆通過中央考核，並無不妥，至於針對黨工是否違規兼差等情事，地方黨部調查與指控內容有出入，交由黨中央依規定處理。
黨部指出，過去半年，有心人士在網路用人頭帳號與匿名貼文惡意抹黑，主要攻擊澎湖縣黨部的財務不清，另批評黨務專員徐嘉姵違紀兼差經營私人事業，民進黨中央黨部也接獲相關檢舉。
主委顏家康表示，民進黨內部規範完整、機制健全，對於經費使用皆須按照程序進行，並開會評估恰當與否；黨中央每年都會派員到各黨部進行年度會計審查，澎湖縣黨部每年皆通過，並無不妥。
此外，有關黨工徐嘉姵被控違紀經營副業一事。徐說，她在黨部上班期間沒有兼職營利，檢舉函內容是不實指控。黨部執行長冼義哲則痛斥不正當選舉手段，他指出，徐近年至親相繼離世、因殘疾致使行動不便而謀生困難，獨自扶養女兒且背負龐大債務，不該為圖政治利益而惡意構陷。
黨部強調，黨部初步掌握惡意檢舉人身分，因考量不要浪費司法資源，所以對於是否提出訴訟採取謹慎態度，但對方作法已經損及黨部形象才開記者會自清，若再一昧惡意攻擊，不排除採取進一步法律行動。
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