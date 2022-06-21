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高雄輕軌玻璃破裂 警方調閱監視器釐清原因中

中央社／ 高雄21日電

高雄輕軌C19馬卡道站一面玻璃，今天上午近8時許突然破裂，並有一處約0.5公分大小的圓洞，周邊滿布裂紋，高雄捷運公司報案後，警方正調閱監視器釐清原因中。

警方表示，位於鼓山區的輕軌C19馬卡道站，今天上午近8時許，接獲高雄捷運公司報案，指站體有一面玻璃突然破裂，查看後發現有一處約0.5公分大小的圓洞，周圍布滿裂紋，現場已拉起封鎖線，並調閱監視器釐清原因中。

對此，高雄捷運公司發布訊息表示，此類玻璃破碎並非首例，就以往經驗有可能是熱脹冷縮、或是附近割草、施工或汽車車輪輾壓時有小石頭彈上來，但也不排除是人為破壞等可能，今早報案後，已交由警方鑑識當中，目前真正的原因尚未確定。

高雄捷運公司補充說明指出，輕軌車站玻璃均為安全強化玻璃，在破碎的狀況下不會像一般玻璃破碎會有尖銳處，民眾無需擔心。

捷運 高雄輕軌

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