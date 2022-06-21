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師遭控辱生卻未懲處 高市教局：退回學校再處置

中央社／ 高雄21日電

人本基金會今天召開記者會指出，鳳山區某國中女老師遭投訴在課堂上以不雅言語辱罵學生，但校方考核會竟決議不懲處，師師相護。對此，高市府教育局表示，會退請學校予以適法處置。

人本基金會上午在高市議會召開記者會指出，去年11月，該名女老師談及藻礁問題，一名男學生發出聲響，林即失控大罵「有什麼好笑的！」接著用許多不雅言語連番辱罵學生，學生不甘受辱，事後向教育部及市府教育局等單位投訴。

人本基金會表示，教育部、教育局知悉後通知校方，但校方處理態度消極，在人本持續關心後，校方才展開調查，調查小組建議給老師一支申誡，但校方考核會竟決議「不懲處」，師師相護、行徑荒謬，應予譴責。

人本基金會認為，該案情節重大，老師不適任就應該解聘，呼籲教育局應退回校方考核會決議、不予備查，並督導學校另為適法處分，也要追究校方失職責任等。

校方接受中央社記者訪問表示，均依照規定受理檢舉案件，學校也成立霸凌小組並展開相關調查，調查後建議對該名老師記申誡，並要求進行心理諮商及參加正向管教研習。

校方表示，建議送至由學校老師、家長會代表等組成的考核會決議懲處結果，考核會決議不記申誡，但要進行心理諮商及參加正向管教研習。校方也一度請考核會重新決議，但仍做出相同決議。

教育局則發布說明稿指出，此案學校已依法完成調查，經調查該教師性霸凌成立，有關考核會不懲處處分，教育局重申對校園性別事件的重視，將退請學校予以適法處置。

教育局 教育部 記者會

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