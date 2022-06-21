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關懷「離島中的離島」烏坵 金大學生會贈防疫物給鄉民

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金大學生會寄出防疫物資給烏坵鄉民，烏坵鄉長蔡永富收到後，也特別拍照表示感謝。圖／金大學生會提供
金大學生會寄出防疫物資給烏坵鄉民，烏坵鄉長蔡永富收到後，也特別拍照表示感謝。圖／金大學生會提供

有「離島中的離島」之稱的烏坵鄉，與金門相隔有130公里之遠，國立金門大學學生會為推動「關注社會議題」理念，原本在本月要登島服務烏坵鄉民，但因為疫情無法登島，只能將籌募到的防疫物資寄給烏坵鄉公所，學生們表示，即使無法親身服務烏坵鄉民，但希望能發揮愛心與熱情，讓鄉民感受到大家的心意。

金大學生會表示，在今年1月初，學生會特別關懷烏坵鄉民，以活動部高儀儒、魏芷妤同學為領導，號召所有學生會成員，發起「萌發烏溜溜」青年志工行動，打算派出十多位熱心志工，實際登島服務烏坵鄉民，活動為期一週。

但近期因為疫情嚴峻等因素，青年志工們無法登島，大家便決定將籌備期間所募得之所有物資捐贈烏坵鄉公所，讓烏坵鄉長蔡永富也相當感謝。

金門大學學生會會長李睿爵指出，今年由於疫情因素，許多活動被迫停辦，然而學生會想服務學生與大眾的愛心永不熄滅，期盼透過此次烏坵鄉志工行動，學生可深刻體會離島民眾生活不便，身為本島子弟，應發揮愛人之心，以自身力量饋贈社會，落實公民教育。

此次活動總召高儀儒與副召魏芷妤也說，非常感謝金大運休碩士楊霈璿學長的慷慨解囊，捐贈口罩200百個，響應縣府「照顧弱勢優先」理念，也特別感恩縣聯社大力支持本活動，授予防疫物資如酒精24瓶、噴頭8支、10組快篩試劑等。

他們強調，期許學生們善用關懷社會資源，讓社會各界的愛心能散播出去，也希望在疫情期間能號召社會各界，持續關懷弱勢。

金門大學學生會原本在本月要登上烏坵島服務鄉民，但因為疫情無法登島，他們選擇將籌募到的防疫物資寄給烏坵鄉公所。圖／金大學生會提供
金門大學學生會原本在本月要登上烏坵島服務鄉民，但因為疫情無法登島，他們選擇將籌募到的防疫物資寄給烏坵鄉公所。圖／金大學生會提供
國立金門大學學生會在疫情期間，號召社會各界，持續關懷弱勢。圖／金大學生會提供
國立金門大學學生會在疫情期間，號召社會各界，持續關懷弱勢。圖／金大學生會提供

疫情 金門 愛心

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