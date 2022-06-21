談分手被偷拍性愛影片 受害者籲:隱忍只會換來變本加厲

「從沒想過交往10年後來的是一場惡夢！」家暴受害人菲菲（化名）兩年前和男友阿國（化名）談分手，原以為可結束緊迫盯人、遭毆的日子，沒想到惡夢才正要開始。當天菲菲遭偷拍性愛影片，兩年多來不斷被脅迫、跟蹤。後因被阿國關在車內3小時，菲菲的孩子報警才讓這段恐怖的家暴案件曝光。

高市家防中心兩年前接獲菲菲案件，陪伴菲菲蒐集事證、聲請保護令，菲菲接受心理諮商達一年時間。菲菲說，警政、社政結合下，自己才慢慢走出陰霾。

「我的勇敢來得太晚了，讓自己痛苦那麼久，每天聽到電話聲、簡訊聲我都在發抖。」菲菲略帶哽咽說，害怕、退縮只會讓對方變本加厲。受害者一定勇敢說出來，在第一時間就要讓能信任的家人了解狀況，家人的陪伴和支持，才可能走過難關。

去年高雄市社會局受理2萬1458件家暴通報案件，家防中心主任李慧玲表示，其中親密關係家暴就占了5成，近年來數位科技暴力更節節攀升，不少人透過科技定位、偷拍、散布性愛影片等，造成受害者身心嚴重恐懼和壓力。李慧玲說，遇到數位親密關心暴力一定要報警，撥打110或113皆可，讓社會資源協助受害者走出陰霾。

菲菲過去曾有一段婚姻，育有兩子，後來遇到阿國熱烈追求、交往，但日子久了兩人相處開始變調，菲菲必須時時回報行蹤，如果不馬上現身就會換來一陣毆打。

菲菲說，過去擔心影響孩子學業，都不敢訴苦，卻換來對方直接到孩子社群帳號威脅、放話。「他對我的生活、人格展開毀滅式攻擊，還到辦公室、朋友社群散播謠言。」

兩年前菲菲聲請保護令後，阿國仍以身試法不斷騷擾，後因違反保護令遭處分，菲菲的生活才漸漸恢復平靜。但近日保護令失效，阿國又開始傳訊息騷擾，菲菲蒐證後將延長保護令。

「我以為我活不過那晚」，菲菲回憶被關在車上的恐怖經歷，她說，自己在車上被毆打，限制人身自由，「我偷偷把定位傳給孩子，如果不是孩子報警找到我，我不知道會發生什麼事。」