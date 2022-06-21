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高市新建科技執法設備 第一座專取締大型車設備上線

聯合報／ 記者林保光／即時報導
高雄市小港區高鳳路新設科技執法設備，專取締大型車種。記者林保光／翻攝
高雄市小港區高鳳路新設科技執法設備，專取締大型車種。記者林保光／翻攝

高雄市建置科技執法設備，除了在楠梓區高速公路匝道口，增設1處「多向式違規監測系統」，並在小港區高鳳路，另設專取締聯結車等大型車輛違規的科技執法設備，是高雄市第一座取締限定車種的執法設備。這2處科技執法設備，今天上線宣導1周，6月29日便開始取締違規車輛。

高雄市目前科技執法設備，除了有248處固定式取締違規照相設備、10處多向式違規監測系統，另在高雄火車站旁站西路，有取締違規停車設備，今天在小港區高鳳路上線的「限制車種違規駛入科技執法設備」，是高雄市新創針對大貨車、聯結車、砂石車等大型車輛的取締違規利器。

高雄市警交通大隊逕行舉發小組長林永川表示，小港區常有大型車輛進出港區、工業區，但高鳳路沿線是住商混合區，市府早已規定周一至周五上午7點到9點、下午5點到晚間7點，禁止聯結車及砂石車行駛高鳳路，但仍常有大貨車闖貪圖方便，與其他汽、機車混雜並行，車禍頻傳，才設「限制車種違規駛入科技執法設備」，嚴格取締大型車種在上、下班交通時段闖高鳳路。

除了高鳳路這套限制車種的執法設備，另在楠梓區鳳楠路、興西路口高速公路匝道口，設置高雄市第10處的「多向式違規監測系統」，今天也上線，可監測闖紅燈、紅燈越線、紅燈左、右轉，以及汽車行駛機車專用道，以及未依標誌標線行駛等車輛。這2處科技執法設備今天起到6月28日運作宣導，6月29日便正式上線舉發違規。

高雄市局交通大隊表示，建置科技執法設備主要目的，在減少交通事故發生，呼籲用路人遵守交通規則，維護行車秩序與安全，別因貪圖一時方便，造成自己或他人傷害。

高雄市小港區高鳳路新設科技執法設備，專取締大型車種。記者林保光／翻攝
高雄市小港區高鳳路新設科技執法設備，專取締大型車種。記者林保光／翻攝
高雄市楠梓區鳳楠路、興西路口高速公路匝道口，新設多向式違規監測系統，29日上線取締違規。記者林保光／攝影
高雄市楠梓區鳳楠路、興西路口高速公路匝道口，新設多向式違規監測系統，29日上線取締違規。記者林保光／攝影

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