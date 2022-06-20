為疫後期作好準備 立委現勘小港機場設備更新復甦規畫

受疫情影響，高雄國際航空站航班起降架次較疫情前只剩一成的起降量，對高雄航空業者及周邊鄰里、產業發展都帶來巨大影響。立法委員陳椒華今天到高雄國際航空站了解小港機場設備更新現況，現勘機場復甦規畫。

民航局說明小港機場因應後疫情時代的運量預期漲幅，將進行新航廈綜合規畫，包括跑道整建、新航廈規畫、空橋汰換更新等，藉由高雄在地特色的設計，以及軟硬體設備更新，增加高雄國際機場客貨機起降架次及旅客量成長。高雄國際機場新航廈工程以兩期進行，採先建後拆計畫，減低對原有航廈使用影響。

陳椒華表示，疫情之下，航空業是受災最嚴重的產業之一，航空業的發展對於機場周遭的產業發展、觀光等，都有巨大的影響。小港機場座落於高雄市前鎮小港區，鄰近交通便利，且有高雄市重點開發的亞洲新灣區，既有的臨海工業區、前鎮加工區等，且為南部最大的國際機場，在我國疫情共存的政策之下，一定要事先妥善做好規畫，以迎接未來大量進駐的客、貨機及旅客量。

陳椒華說，政府應事先規畫配套的觀光旅遊套裝行程，提供住房補助、降落費補助等，吸引外籍旅客在疫後來台，為南部觀光業引進活水。

中華民國全國航空業產業總工會秘書長潘家洛表示，希望降低降落費與場站作業費，小港機場與桃園機場做出切割與區隔，將小港機場打造廉航基地，活絡觀光與經濟。

台灣航勤高雄分公司企業工會理事長宋建億表示，未來貨運需求會增加，但高雄機場目前已經沒有貨機，高雄機場國內貨運站老舊，逢雨季容易淹水，導致貨物損壞，滾帶過去也不符人體工學，呼籲高雄航站應將設備問題更新到位。