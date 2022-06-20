一期水稻收入保險 屏東投保率達80%

今年一期水稻收入保險正式開辦，屏東已投保6816件，投保面積超過4950公頃，投保率達80%；縣府表示，為使水稻農均可獲得基本保障，將投保期延長至24日。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，今年一期稻作正式開辦水稻收入保險，是政府取代水稻天然災害救助政策型保險，種植水稻農民均可參加；目前已投保6816件、投保面積超過4950公頃，投保率達80%。

縣府表示，水稻收入保險基本型的保險費由農委會全額補助，理賠基準為各鄉（鎮、市、區）產量減產超過2成，每公頃可獲理賠新台幣1萬8000元；至於產量減產原因，除天然災害之颱風、豪雨等造成損失外，亦包括疫病、蟲害等因素，都在保障範圍內。

縣府呼籲，只要是實際從事稻作農民，均可投保水稻收入保險，尚未投保農民把握投保時間，農民如已收割完成，仍可檢附申報種稻單據或切結書，證明一期稻作有實際種稻事實辦理投保手續，投保期間延長至6月24日。