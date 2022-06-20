快訊

彰化葉家3兄弟瘦到皮包骨 老大昨高燒緊急送醫今傳過世

影／日本75歲前東京都知事遭批「公然性騷擾」 直播畫面曝光引網撻伐

前車之鑑！林義傑扮「著作權蟑螂」 下場可能是這樣

屏東縣萬丹泥火山噴發 乾掉泥漿處理陷難題

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣議員許展維說，萬丹泥火山乾掉泥漿，後續處理、清運費用高，盼縣府協調清除。圖／許展維提供
屏東縣議員許展維說，萬丹泥火山乾掉泥漿，後續處理、清運費用高，盼縣府協調清除。圖／許展維提供

屏東縣萬丹鄉泥火山每年不定期噴發，噴發後乾掉泥漿清運，讓居民困擾。屏東縣議員許展維說，泥火山乾掉泥漿，後續處理、清運費用高，盼縣府協調清除。縣長潘孟安說，自然地景造成農民傷害、影響生活，縣府也曾請專家學者現勘是否發展觀光，由於泥火山噴發不固定、移動性，劃定區域有其困難，土方處理，會請水利處研議。

屏東縣議會總質詢，縣議員許展維關注萬丹泥火山噴發情況，許展維說，萬丹泥火山每年不定期噴發，噴發後乾掉泥漿讓居民很頭痛，今年噴發位置在廟宇周邊，將乾掉土方堆積成小金字塔，希望縣府協助後續清運。

農業處長鄭永裕說，泥火山噴發難預測，約有10幾公頃範圍，對於因泥火山造成農作物毀損，縣府比照天然災害救助辦法，用縣款提供農民補助，每公頃補助5萬元。

農業處指出，近5年來萬丹泥火山噴發天然災害補助情況，都是稻米損害為主，補助金額2016年8萬多元、2018年兩次分別是11萬、2萬多元，去年2萬多元。今年噴發未損及農作物。

縣長潘孟安說，自然地景造成農民傷害、影響生活起居，7年前縣府請專家學者現勘是否能畫為觀光風景區，但評估後，泥火山不是隨時噴發，有移動性，不確定性大，無法作為觀光風景區，對於泥火山後續土方處理，會請水利處研議。

水利處指出，農民若擅自處理泥火山乾掉岩漿恐會涉及土石採取法，水利處會與農業處共同從法令面研議處理。

萬丹鄉灣內村長陳玉意說，泥火山噴發時，都會緊急引流減少損失，乾掉的土方處理確實是大問題，因為含有硫磺，做磚窯也不行，乾掉土方只能就地掩埋再堆土上去，但種作物幾乎都種不起來。

屏東縣議員許展維說，萬丹泥火山乾掉泥漿，土方堆置成小金字塔，後續處理、清運費用高，盼縣府協調清除。圖／許展維提供
屏東縣議員許展維說，萬丹泥火山乾掉泥漿，土方堆置成小金字塔，後續處理、清運費用高，盼縣府協調清除。圖／許展維提供
屏東縣萬丹泥火山今年4月8日清晨又再度噴發，距離上次噴發日期相隔約半年。圖／灣內村長陳玉意提供
屏東縣萬丹泥火山今年4月8日清晨又再度噴發，距離上次噴發日期相隔約半年。圖／灣內村長陳玉意提供
屏東縣萬丹泥火山今年4月8日清晨又再度噴發，距離上次噴發日期相隔約半年。圖／灣內村長陳玉意提供
屏東縣萬丹泥火山今年4月8日清晨又再度噴發，距離上次噴發日期相隔約半年。圖／灣內村長陳玉意提供

泥火山 屏東縣 萬丹

延伸閱讀

屏東原鄉現人潮 霧台騎士墜谷、三地門情人湖迷路

滿州雷霆操演雷霆2000火箭彈爆炸 民眾驚恐要求說明

影／看到光了！遊客回流 墾丁小琉球7月訂房超搶手

屏東縣+2248師生確診累計破萬 6月底完成校園疫苗第二劑

相關新聞

屏東縣萬丹泥火山噴發 乾掉泥漿處理陷難題

屏東縣萬丹鄉泥火山每年不定期噴發，噴發後乾掉泥漿清運，讓居民困擾。屏東縣議員許展維說，泥火山乾掉泥漿，後續處理、清運費用...

確診產婦被醫院當球踢 陳其邁：要求徹查

高雄市一名剛剖腹產的產婦抱怨生產後第三天快篩陽，婦產科醫院未做好事後準備就急要她轉診，像把她當球踢，害她在大醫院急診空等...

左營國中萬坪舊校地何去何從？都發局:公園定位不變

高雄左營國中舊校區先前傳出將「公辦都更」，引起在地人士擔憂啟建高樓將影響當地天際線且破壞蓮池潭風景區景觀風貌，高雄市都發...

高市公布2050淨零路徑訂自治條例 產業成立淨零大聯盟

高雄市政府今天在四維中心舉行「高雄市2050淨零路徑發布暨產業淨零大聯盟成立記者會」，公布城市淨零路徑及策略，中鋼、中油...

「謝謝你 二峰圳」屏縣出版繪本 獻給學童鄉土教材

屏東縣政府出版「謝謝你，二峰圳」繪本，以深入淺出的圖文介紹二峰圳，引領青少年讀者穿越時空回到1923年日治時代，日本工程...

太熱了！壽山動物園請吃冰 動物手腳並用透心涼

明天就是夏至了，高雄近來連日高溫，壽山動物園為了讓動物沁涼一下，特別製作七彩水果冰棒招待。紅毛猩猩「咪咪」則善用樹枝握柄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。