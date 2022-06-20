屏東縣萬丹泥火山噴發 乾掉泥漿處理陷難題
屏東縣萬丹鄉泥火山每年不定期噴發，噴發後乾掉泥漿清運，讓居民困擾。屏東縣議員許展維說，泥火山乾掉泥漿，後續處理、清運費用高，盼縣府協調清除。縣長潘孟安說，自然地景造成農民傷害、影響生活，縣府也曾請專家學者現勘是否發展觀光，由於泥火山噴發不固定、移動性，劃定區域有其困難，土方處理，會請水利處研議。
屏東縣議會總質詢，縣議員許展維關注萬丹泥火山噴發情況，許展維說，萬丹泥火山每年不定期噴發，噴發後乾掉泥漿讓居民很頭痛，今年噴發位置在廟宇周邊，將乾掉土方堆積成小金字塔，希望縣府協助後續清運。
農業處長鄭永裕說，泥火山噴發難預測，約有10幾公頃範圍，對於因泥火山造成農作物毀損，縣府比照天然災害救助辦法，用縣款提供農民補助，每公頃補助5萬元。
農業處指出，近5年來萬丹泥火山噴發天然災害補助情況，都是稻米損害為主，補助金額2016年8萬多元、2018年兩次分別是11萬、2萬多元，去年2萬多元。今年噴發未損及農作物。
縣長潘孟安說，自然地景造成農民傷害、影響生活起居，7年前縣府請專家學者現勘是否能畫為觀光風景區，但評估後，泥火山不是隨時噴發，有移動性，不確定性大，無法作為觀光風景區，對於泥火山後續土方處理，會請水利處研議。
水利處指出，農民若擅自處理泥火山乾掉岩漿恐會涉及土石採取法，水利處會與農業處共同從法令面研議處理。
萬丹鄉灣內村長陳玉意說，泥火山噴發時，都會緊急引流減少損失，乾掉的土方處理確實是大問題，因為含有硫磺，做磚窯也不行，乾掉土方只能就地掩埋再堆土上去，但種作物幾乎都種不起來。
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