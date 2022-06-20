確診產婦被醫院當球踢 陳其邁：要求徹查

高雄市一名剛剖腹產的產婦抱怨生產後第三天快篩陽，婦產科醫院未做好事後準備就急要她轉診，像把她當球踢，害她在大醫院急診空等4小時才看到醫師，市長陳其邁今午對此案指醫院這樣做不恰當，要求調查釐清。

這名產婦6月16日剖腹產前快篩陰，產完隔晚喉嚨不適，隔天醫師幫她快篩呈陽性，馬上清空病房要求她轉診，她表示，醫師指已跟後送的醫院聯絡好，但她到大醫院時，相關轉診資料並未送達，結果她在急診等候4小時才看到醫師，抱怨前一家婦產醫處置不當，網友亦替她抱不平，紛指要公布無良醫院名稱。

高雄市長陳其邁今午主持防疫記者會獲知此事時表示，依確診個案處置原則，婦產醫院應就地處理確診產婦，但如有轉診的需求，也應該要連繫好，卻讓產婦在後送的醫院空等，「這樣做不恰當，會調查釐清」。

衛生局簡任技正潘炤穎說，這名產婦住快篩陰，產後於6月18日快篩陽，據初步了解，醫院與後送醫院間連繫不順暢，以致產婦在急診空候，目前已啟動行政調查。 據傳染病防治法第12條，任何機構團體或個人，都不能有不平等對待，此事如查有實證，會予以重罰，罰額6萬到30萬不等。