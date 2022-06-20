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高市發布2050淨零路徑 成立產業大聯盟減排碳

中央社／ 高雄20日電

高雄市政府今天發布2050淨零路徑，預告「淨零城市管理自治條例」下會期送議會；佔全市排放82%的工業部門，則攜手各產業龍頭成立「產業淨零大聯盟」，盼發揮大帶小作用。

高雄市長陳其邁今天率市府團隊舉行「高雄市2050淨零路徑發布暨產業淨零大聯盟成立記者會」，表達減排決心。中鋼、中油、台電、群創光電、綠化環保工程等產業龍頭代表也出席，將攜手包含鋼鐵、石化、能源、電子、循環經濟等不同產業共51家企業，成立「產業淨零大聯盟」，盼達到2050淨零排放目標。

陳其邁說，高雄市2020年溫室氣體淨排放量已較2005減少19.4%；至2030年預計再減700萬噸，將提前超越國家2025年減排10%目標，績效全國第一。今天成立產業淨零大聯盟、公布淨零路徑，並訂定「淨零城市管理自治條例」，三箭齊發，期望實現「2050高雄淨零」目標。

陳其邁指出，高雄身為工業城市，工業部門排放量達全市82%，為加速產業低碳轉型，成立「產業淨零大聯盟」，期望指標廠商、大型企業的新技術，透過以大帶小，協助整個供應鏈廠商朝向淨零排放努力，並將淨零排放新技術與新科技形成產業，向外輸出。

陳其邁說，17日已通過市府法規會所提「淨零城市管理自治條例」，預計下會期送議會審議。盼具體落實各項減碳目標及政策。並訂定製程改善、循環經濟、能源轉換三大產業減碳策略，與2025年全市汽電共生廠全面脫煤340萬噸，以及興達電廠燃煤機組除役等目標。

對於高市淨零路徑與策略，陳其邁指出，能源方面成立綠電推動專案小組，設定6年1.25GW光電目標，推動公有建物屋頂、推動漁電共生、輔導私有住宅加入；住商方面，修改相關設計及回饋辦法，加強推動建物通風、立體綠化、綠能屋頂。

交通運輸目標2030年達成公車及公務機車電動化、2040年公務汽車電動化；推動輕軌、捷運，搭配YouBike、共享運具，完善大眾運輸系統。資源循環方面，推動畜牧糞尿、焚化底渣再利用，逐步將污水處理率提升至100%並擴大再生水使用，長期將焚化廠轉型為高效率綠能發電廠，創造資源循環零廢棄環境。

陳其邁 高雄市長

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