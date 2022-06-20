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國際鱟保育日 澎湖放流逾200隻三棘鱟重返棲息地

中央社／ 澎湖縣20日電

水產試驗所澎湖海洋生物研究中心配合國際鱟保育日，今天在澎湖許家村放流稚鱟與成鱟200餘隻，重返棲息地，讓列入保育生態的鱟可以在澎湖永續繁衍。

水試所澎湖海洋生物研究中心「620國際鱟保育日暨三棘鱟」放流活動，今天在許家潮間帶海域，由澎湖分所主任謝恆毅、澎湖農漁局長王永利、許家、成功和紅羅等三村長及觀音山中華大悲法藏佛教會等代表，一起放流大小鱟200餘隻重返棲息地。

水試所澎湖分所主任謝恆毅表示，三棘鱟有活化石之稱，是重要的環境指標物種，2019年由國際自然保育聯盟（IUCN）列入紅皮書「瀕危」物種，國內目前僅剩澎湖與金門有成鱟穩定上岸產卵紀錄，捕獲成鱟的紀錄則零星分布於台灣西部，澎湖縣政府為維護三棘鱟生態資源，在今年3月4日依漁業法公告，除了學術研究、資源調查等經縣府核准外，澎湖轄內海域，全年禁止採捕三棘鱟。

長期關注海廢的「O2 Lab海漂實驗室」，利用海廢材料創作「鱟留子孫」的藝術創作，也在今天的於「國際鱟保育日」鱟放流活動完成最後拼圖，象徵以鱟的保育為出發，為澎湖潮間帶保育尋求一條永續的道路。

謝恆毅表示，今天放流的鱟，包括1至3齡鱟191隻及另10隻成鱟，已完成繁殖試驗個體，放回原棲地，繼續牠們生命之旅。

澎湖 潮間帶 佛教

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