左營國中萬坪舊校地何去何從？都發局:公園定位不變

高雄左營國中舊校區先前傳出將「公辦都更」，引起在地人士擔憂啟建高樓將影響當地天際線且破壞蓮池潭風景區景觀風貌，高雄市都發局表示，已召開過3場座談會，朱來轉作公園的定位不變。

高市都委會去年7月通過左營國中舊校區都市計畫變更，將觀光發展特定專用區變更為1.8萬坪商業區土地，引起環團及文史團體非議，事後市長陳其邁前往視察，當下指示規畫成公園，但此舉恐相對讓市府損失龐大開發利益。

高雄市都發局針對左營國中舊校區先後召開三場發展願景座談會，第三場上周六舉行。高市都發局指出，市府已提出「北高雄生態廊道計畫」， 將從都會公園、後勁溪、半屏山、洲仔濕地、蓮池潭、舊左營國中校地、大小龜山延續到柴山，發展成生態廊道。

都發局表示，舊左營國中校地將朝5大方向開發，第一，公園使用定位不變，第二既有設施維持現況，朝向輕量、減量使用；再來會研議閒置空間公共性、服務性；評佑左營舊聚落周邊交通；也讓民眾參與共構「大左營發展願景」。

高雄大學建築學系教授曾梓峰表示，左營需走出自己的風格，不再只是文史與觀光，城市的後花園而已，而是成為高雄迎接高科技產業時代的第一線。文化大學景觀學系系主任郭瓊瑩訒 ，應以國土計畫的眼光思考，在左營區做出跳島式的綠地發展，將文化、生態、自然結合起來。

都發局表示，今年下半年度會提出舊左營國中為核心的生態廊帶規劃，整合短期具體可行方案。