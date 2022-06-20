高市公布2050淨零路徑訂自治條例 產業成立淨零大聯盟

高雄市政府今天在四維中心舉行「高雄市2050淨零路徑發布暨產業淨零大聯盟成立記者會」，公布城市淨零路徑及策略，中鋼、中油等60多家企業共同成立「產業淨零大聯盟」，產業龍頭大帶小，打造低碳產業鏈。市長陳其邁表示，高雄市已訂定「高雄市淨零城市管理自治條例」，提送議會審議。

高雄市環保局長張瑞琿表示，高雄市2020年溫室氣體淨排放量已較基準年2005減少19.4%，提前超越國家2025年10%的目標，減碳績效全國第一，其中減碳量1283噸，更相當於台北市全年淨排放量，至2030年，預計再減700萬噸。

為加速產業低碳轉型，高雄60餘家企業成立「產業淨零大聯盟」，鋼鐵、石化、電子、能源及循環經濟產業響應。陳其邁與中鋼董事長翁朝棟、台灣中油石化事業部執行長陳國棟、台電副總經理郭天合、綠化環保工程公司董事長陳福松、群創光電總廠長林陽豐，代表按鈕成立聯盟，透過以大帶小方式，國營事業以身作則，分享減碳技術及成果，共同面對淨零議題。

高雄市訂定製程改善、循環經濟、能源轉換三大產業減碳策略，並設定2025年全市汽電共生廠全面脫煤340萬噸，及興達電廠燃煤機組除役等目標。長期則依產業特性，導入鋼鐵業氫能冶煉、石化業碳捕捉再利用等技術。

陳其邁表示，高雄市市2050淨零路徑及策略，能源方面，成立綠電推動專案小組，設定6年1.25GW光電目標，列管1000餘棟公有建物屋頂、推動漁電共生、輔導私有住宅，年減碳量相當於413座都會公園。在住商部門方面，於今年推出高雄厝4.0，修改相關設計及回饋辦法，加強建物通風、立體綠化、綠能屋頂。未來更將由市府帶頭，揭露建築能效並逐步提升等級。

張瑞琿說明，交通運輸目標於2030達成公車及公務機車電動化，2040公務汽車電動化。同時推動輕軌成圓、捷運黃線及延伸線等建設，搭配YouBike、共享運具，完善大眾運輸系統。在資源循環方面，推動畜牧糞尿、焚化底渣再利用，逐步將汙水處理率提升至100％並擴大再生水使用，長期將焚化廠轉型為高效率綠能發電廠，創造資源循環零廢棄環境。