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「謝謝你 二峰圳」屏縣出版繪本 獻給學童鄉土教材
屏東縣政府出版「謝謝你，二峰圳」繪本，以深入淺出的圖文介紹二峰圳，引領青少年讀者穿越時空回到1923年日治時代，日本工程師鳥居信平及原住民部落族人的合作協力，打造出百年偉大水利工程的故事，繪本提供縣內各圖書館及國小，作為鄉土教育與親子共讀推廣教材。
縣長潘孟安說，二峰圳跨入百年，屏縣府以此取水典範，從農業、文化、教育、環保等各層面，探索人與水的共生，藉由童趣風的繪本，期讓更多人認識二峰圳這個水利建設的寶庫，瞭解屏東這塊土地上的人曾經做過的努力，欣賞這塊土地孕育出的多樣而獨特的文化。
《謝謝你，二峰圳》繪本讀者年齡設定為學齡前及國小低年級，除二峰圳水利工程的科普知識外，結合原住民傳統、文化相遇及生態保育等概念，以分工合作、共榮共好的概念來傳達二峰圳的精神。同時在故事後特別留有「二峰圳知識」及「順遊來義鄉」等篇章，讀者可透過「二峰圳百年系列活動」，認識鳥居信平、走訪來義鄉部落。
文化處表示，繪本將同時發行各500本精裝本及口袋書，精裝版繪本將分送屏東縣轄內公共圖書館及國小供借閱，口袋書發送來義鄉內小學鄉土教育推廣，學童從世界級的水利建設，了解先民的智慧及水資源永續的重要性。
二峰圳百年紀念典禮開幕式將在7月23日上午10時在來義鄉喜樂發發森林公園舉行，特展、走讀、環境劇場和市集等系列活動亦同步展開，邀請民眾見證二峰圳的百年風華。「二峰圳百年系列活動」請持續關注臉書活動專頁。
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