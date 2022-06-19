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高雄亞灣區高檔飯店相繼插旗 業界憂供給大於需求

聯合報／ 記者王慧瑛林巧璉／高雄即時報導
高雄市亞灣區高檔飯店一家家開，圖中施工中的是高雄日航酒店，右方是晶英行館。圖／臉書社群「高雄好過日」提供
高雄市亞灣區高檔飯店一家家開，圖中施工中的是高雄日航酒店，右方是晶英行館。圖／臉書社群「高雄好過日」提供

高雄市亞洲新灣區近年成為高檔飯店一級戰區，晶英國際行館4年多前插旗，去年11月高雄洲際酒店加入戰局，承億酒店預計今年8月試營運，汎陸建設與大倉日航集團合作設立的高雄日航酒店可望明年開張，亞灣區連3年新增星級或國際連鎖品牌飯店，準備迎接國際觀光客市場回溫。漢來飯店事業群總經理、高雄市觀光旅館公會名譽理事長林子寬說，疫情隱憂仍在，除非開放國門，沒有國際觀光客，新開這麼多家飯店，勢必供給大於需求，經營挑戰很大。

高雄市觀光局表示，高雄具備得天獨厚的陸海空地理交通優勢，加上台積電等高科技產業設廠投資，觀光局團隊正為疫後觀光新型態做準備，包括打造景區亮點，推動「米其林指南」美食摘星計畫等，幫助旅宿業搶占先機。

市議員陳致中說，高雄擁有山、海、港、河等元素，在觀光上應非常有優勢，現況是觀光客停留時間不夠久，「不少是高鐵一天來回，太可惜了！」觀光局應開發1日、2日、3日等套裝行程，像文化遊艇可繞高雄港內港，從海上看高雄視野完全不一樣，若缺乏行銷，別說外地人，連在地人也不太知道這資訊。

「觀光客、商務客有沒有辦法支撐市場，確實讓人擔心。」市議員陳麗娜指出，要設法讓遊客停留久一點，才能帶動消費力，亞灣區飯店陸續開幕，讓人擔心是否有足夠人潮可支撐，應串連亞灣、駁二、旗津等地特色，創造吸客魅力。

台灣基進前鎮、小港選區市議員參選人黃敬雅曾是空姐，她說，今年底，國際觀光客有機會重回高雄，亞灣區要迎接國際旅客，應做好配套措施，包含步行環境要更友善，搭配多語指標，市府可協調各業者推密集穿梭在飯店群與港邊景點的觀光專線。

亞洲新灣區是高雄近年發展熱區，公部門投入不少建設資源，包含高雄展覽館、旅運中心、海洋流行音樂中心、市立圖書館總館等，都是指標建物。

高雄市立圖書館總館共構會展文創會館也是亮點，承億文旅集團在高雄市總圖BOT案中，以五星級飯店規格打造承億酒店，今年8月中旬試營運。承億文旅董事長戴俊郎說，將以書為核心，融合高雄元素，讓飯店成為旅行目的地，可在高樓層欣賞高雄市景，也遠眺西子灣落日。

晶英國際行館是亞灣區首家高檔飯店，2017年7月開張，鎖定頂級客層。起步便遇到一連串挑戰，2018年陸客不來、2019年香港客不來，2020年之後疫情籠罩，國際客來不了，面臨同行後起之秀來勢洶洶，晶英國際行館經營者、御盟集團創辦人邵永添經營信念堅定，各家飯店紛紛擁抱親子市場，晶英國際行館堅持不接待10歲以下孩童。

新飯店一家家進場，距亞灣區不遠的漢來大飯店疫情期間斥資改裝，正改裝「三麗鷗8大人氣明星主題房」，預計8月亮相，吸引不少粉絲詢問。

林子寬說，疫情風暴還沒解除，近期平日、假日住房率3成左右，開啟國門才能讓飯店業揮別苦日子，亞灣區新飯店林立，若沒有國際觀光客，經營肯定艱辛。

高雄市立圖書館總館共構會展文創會館結合藝文展演、住宿、會議、餐飲等，承億酒店樓層從9樓至頂樓、總計約1.4萬坪，規畫234間客房、5家主題餐廳、3家戶外式景觀酒吧、高空健身房及SPA、茶舖、書店等。圖／臉書社群「高雄好過日」提供
高雄市立圖書館總館共構會展文創會館結合藝文展演、住宿、會議、餐飲等，承億酒店樓層從9樓至頂樓、總計約1.4萬坪，規畫234間客房、5家主題餐廳、3家戶外式景觀酒吧、高空健身房及SPA、茶舖、書店等。圖／臉書社群「高雄好過日」提供

畫面中左側建物是高雄市總圖，右側是總圖二期會館，後方高樓是洲際酒店。圖／臉書社群「高雄好過日」提供
畫面中左側建物是高雄市總圖，右側是總圖二期會館，後方高樓是洲際酒店。圖／臉書社群「高雄好過日」提供

晶英國際行館位在高雄亞洲新灣區，建築外觀低調內斂。記者王慧瑛／攝影
晶英國際行館位在高雄亞洲新灣區，建築外觀低調內斂。記者王慧瑛／攝影

晶英國際行館位在高雄亞洲新灣區，房間設計寬敞、典雅，曾接待不少藝人。記者王慧瑛／攝影
晶英國際行館位在高雄亞洲新灣區，房間設計寬敞、典雅，曾接待不少藝人。記者王慧瑛／攝影

高雄市亞灣區新飯店一家家進場，距亞灣區不遠的漢來大飯店疫情期間也斥資改裝，讓住宿環境更舒適。圖／業者提供
高雄市亞灣區新飯店一家家進場，距亞灣區不遠的漢來大飯店疫情期間也斥資改裝，讓住宿環境更舒適。圖／業者提供

漢來大飯店疫情期間斥資改裝，正改裝「三麗鷗8大人氣明星主題房」，預計8月亮相，交通車等宣傳已開跑。圖／業者提供
漢來大飯店疫情期間斥資改裝，正改裝「三麗鷗8大人氣明星主題房」，預計8月亮相，交通車等宣傳已開跑。圖／業者提供

御盟集團創辦人邵永添（左）個性直率，甚至被認為有點狂，女兒邵雅曼個性淡定，父女個性截然不同。本報資料照片
御盟集團創辦人邵永添（左）個性直率，甚至被認為有點狂，女兒邵雅曼個性淡定，父女個性截然不同。本報資料照片

漢來大飯店疫情期間斥資改裝，正改裝「三麗鷗8大人氣明星主題房」，預計8月亮相，交通車等宣傳已開跑。圖／業者提供
漢來大飯店疫情期間斥資改裝，正改裝「三麗鷗8大人氣明星主題房」，預計8月亮相，交通車等宣傳已開跑。圖／業者提供

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