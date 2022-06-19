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屏東縣檢驗中心精進檢測技術 環境檢驗項目奪全國特優
屏東縣檢驗中心以多元的環境檢驗服務獲得財團法人全國認證基金會（TAF）認證，獲環保署「110年直轄市及縣（市）政府環境績效考核」環境檢驗項目「特優獎」。屏縣府指出，環保署在終止近10年後首次恢復環境檢驗績效考評，屏東縣檢驗中心獲特優獎，實至名歸。
縣府表示，縣府團隊以有限資源，推動各項環境檢驗工作，為維護及監測本縣空氣品質，耗資300萬建置「異味汙染物官能測定室」，培育合格嗅覺判定員，讓屏東縣異味汙染物取締效率提升；水質檢驗方面，精進檢測靈敏度及準確度，購入精密儀器離子層析儀，採用低汙染檢驗方法，提供更精準檢驗數據。
屏東縣府在2017年成立屏東縣檢驗中心，是全國第一個成立縣級檢驗中心的縣市，推動各項食安及生產管理措施，近年陸續添購設備與人力，2020年增設「異味官能測定」檢驗室，培訓聞臭師加強環安稽查。今年成立「濫用藥物檢測實驗室」，運用精密檢驗儀器快速準確分析各項傳統及新興毒品，讓檢警遏止毒品氾濫，開啟縣府各局處及其他機關單位檢驗合作的模式。
衛生局表示，此次獲獎是對中心推動環境檢驗相關工作肯定，也是未來進步的動力，未來將秉持專業技術嚴格把關控管檢驗品質，持續為環境保護工作努力，打造優質美好的生活環境。
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