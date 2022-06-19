美濃湖水雉陸續孵化 農民留一塊水蓮田助繁殖

志工在美濃湖畔為保育類鳥類「水雉」經營棲地，吸引築巢繁殖。近日有2巢陸續孵化，還有水雉在附近水蓮田築巢產卵，農民知曉後樂意留下一塊空間不採收，讓水雉繼續安心孵蛋。

高雄鳥會與志工團隊在美濃湖畔經營2塊相鄰的水雉棲地，由劉孝伸和黃淑玫夫婦集結民間力量合力租下、管理近1甲土地，高雄市政府觀光局近年也撥用約1公頃面積土地，與高雄鳥會合作經營。志工在種苗池種植水雉愛利用的芡實、齒葉睡蓮、菱角等植物，待植株長成後再移植到棲地，營造水雉可以築巢的環境。

高雄市野鳥學會水雉復育工作站主任陳柏豪今天接受中央社記者訪問表示，美濃湖周遭今年共吸引3隻母鳥、7隻公鳥前來繁殖，目前還有5巢正在孵蛋。水雉一窩約有4顆卵，由公鳥孵育、照顧，孵化約需23天，小水雉孵化到離巢則大約需要40天，期間天氣是影響小水雉成長的最大變因。

6日工作站種苗池傳出今年首個好消息，由編號A母鳥和A1公鳥產下的3隻雛鳥順利孵化，其中第3隻雛鳥孵出時間已經接近傍晚，在鳥爸爸的羽翼下花了快1個小時烘乾身體，才出來活動。不料隔天又遇到鋒面，大雨中水雉爸爸將雛鳥們緊緊腋在翅下，待雨勢轉小，才讓牠們自由活動、覓食，所幸3隻雛鳥都順利挺過「鳥生」第一波鋒面。

13日又再傳好消息，編號B母鳥與B1公鳥產下的3隻雛鳥順利孵化，14日又再孵出1隻雛鳥。近日美濃天氣不錯，僅偶有午後雷陣雨，令志工相當期待看到小水雉長大。

此外還有鳥友發現，有一隻水雉公鳥選擇在附近水蓮田築巢，也吸引母鳥產下4顆蛋。經與農民溝通，農民非常樂意留空間給水雉，近日開始採收該田水蓮，雖然承受採收作業的不便與損失部分農作，還是留了一大塊空間，讓水雉繼續安心孵蛋。