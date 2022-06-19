屏東殺蛇溪整治最後一哩路 水質淨化場今動工

屏東縣殺蛇溪長期匯入生活汙水、事業廢水與畜牧廢水，縣府改善水體水質，除督促屏東工業區設置汙水處理廠外，並在殺蛇溪上游設置淨水場，縣長潘孟安今在動土典禮上說，完成殺蛇溪整治最後一哩路。

屏東縣民公園去年開園後，讓外界看見台糖紙漿場神秘面紗，也是首作工業遺構公園，陸續獲得國內外建築大獎肯定。但在整建過程中，發現殺蛇溪長期受生活汙水、事業廢水，上游畜牧廢水等影響，提出整體改善殺蛇溪畔水體水質。

潘孟安說，偉大城市都有一條河川是民眾共同記憶，不同階段有不同的功能，治水防洪整治，打造宜居城市，殺蛇溪整治，讓屏東工業區設置汙水處理場已完工，解決工業汙染。民生汙水部分，爭取家庭廢水截流井，爭取環保署經費，解決上游汙水排放，結合中下游的縣民公園工業遺址，打造淨水、清水，也是殺蛇溪整治最後一哩路。

屏東縣環保局指出，殺蛇溪水淨場在上游屏東市與長治鄉交界處，團隊盤點多處地點後所覓得可利用國有空地，工程1億8千萬元（含3年操作維護），面積0.5公頃，用地雖小，但利用設計手法讓處理水量增加，平均日處理水量為1萬噸，處理流程包括攔汙柵、沉沙池、混凝膠凝池及礫間沉澱池等步驟。

環保局指出，處理後的放流水可符合地面水體分類水質標準，降低殺蛇溪汙染負荷，讓民眾在縣民公園遊憩感受到更清澈水質，創造環境友好休憩娛樂景觀城市新氛圍。為兼顧生態、環境教育及休閒遊憩功能，除將部分處理單元採地下化設置，場址入口打造有公園綠地及親水景觀，可供民眾遊憩觀賞及近距離感受水質處理的成效，工程預定於明年7月完工。