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影／潛水淨海「口罩變多了」 環保局淨沙海迎綠蠵龜

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
海保署台東保育站長韓靜雯（左）、潛水志工陳芬芬，分享潛入海中清理海洋廢棄物心得。記者卜敏正／攝影
海保署台東保育站長韓靜雯（左）、潛水志工陳芬芬，分享潛入海中清理海洋廢棄物心得。記者卜敏正／攝影

台東縣環保局與交通部觀光局東管處，今天上午在杉原灣，辦理「淨海淨灘 回龜杉原」活動，邀請台東縣水中運動訓練協會、佛光山日光寺等單位約200人，走海灘、潛海洋清潔海岸環境，共清出38.27公斤海洋廢棄物，參與志工發現口罩變多了、寶特瓶也不少，期許維護海洋生態，迎接綠蠵龜重返杉原灣產卵。

台東杉原海水浴場和富山漁業資源保護區間，3年前的8月發現1隻綠蠵龜上岸產卵，之後有36隻幼龜破殼重返大海，當時專家分析，杉原海邊每4年就有1次綠蠵龜上岸產卵，環保局等單位也定期辦淨灘、淨海活動，維護最佳海洋生態環境。

縣環保局水質保護科長李菊芬表示，今天活動採淨海、淨灘雙管齊下，海底部分由台東縣水中運動訓練協會協助，其他志工除了撿拾海灘垃圾，也帶鏟子和砂網過篩淨砂，篩除沙子菸蒂、瓶蓋等小型垃圾，期許淨海淨灘讓海龜再次上岸產卵，也讓民眾有更乾淨親水遊憩空間。

海洋保育署台東海洋保育站長韓靜雯表示，今天與水中運動協會成員共10人潛入海中淨海，45分鐘潛水發現不少寶特瓶、塑膠袋和繩索、網具，還發現不少廢棄口罩，研判是遊客口罩落入海中，呼籲遊客記得順手將垃圾、口罩帶回。

台東縣水中運動訓練協會副理事長林明春指出，海洋廢棄物問題日益嚴重，近年持續與環保局合作、維護海洋生態環境，海洋清理過程發現了不少鐵器、塑膠、寶特瓶、鋁罐，呼籲全民重視環保，共同維護海洋環境。

潛水員潛入海中撿拾海中廢棄物。記者卜敏正／翻攝
潛水員潛入海中撿拾海中廢棄物。記者卜敏正／翻攝
潛水員潛入海中撿拾不少鋁罐。記者卜敏正／攝影
潛水員潛入海中撿拾不少鋁罐。記者卜敏正／攝影
環保局和志工們清理海灘垃圾、過篩細沙。記者卜敏正／攝影
環保局和志工們清理海灘垃圾、過篩細沙。記者卜敏正／攝影
台東縣水中運動訓練協會成員 ，今天潛入杉原灣海中打撈海洋廢棄物。記者卜敏正／攝影
台東縣水中運動訓練協會成員 ，今天潛入杉原灣海中打撈海洋廢棄物。記者卜敏正／攝影
海洋垃圾打撈上岸後還要分類處理。記者卜敏正／攝影
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台東 口罩 淨灘

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