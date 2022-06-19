視察五甲尾滯洪池 陳其邁：雨季就是驗收

高雄市岡山區嘉興里、潭底里位於土庫排水系統下游，屬易淹水地區，每逢豪雨就淹水，市府更新抽水設施、新增滯洪池等改善。當地里長說，「真的淹怕了，後來一樓變倉庫，二樓才能開始住人。」高雄市長陳其邁今視察五甲尾滯洪池、抽水站時說，中央、市府11億元整治，工程陸續完工，今年雨季就要驗收成果，後續也會持續調整。

10多位岡山里長參與會勘，多人表示，希望治水有成效，里民真的淹怕了。陳其邁表示，五甲尾滯洪池面積有12公頃，滯洪量約60萬噸左右，完工後可以大幅解決五甲尾地區淹水問題，過去岡山嘉興、潭底等地區，尤其在五甲尾地區常常造成民眾飽受淹水之苦。五甲滯洪池趕在雨季前完工，「這次雨季不會應該淹了，我們再來看成果繼續調整治水方向。」

岡山里長促進會會長高昭南認為，五甲尾滯洪池設置不應選在目前地點，「這裡的地勢和海平面同高，即使動用抽水機把水抽過來，水也排不出去。」高昭南認為，滯洪池應設在高速公路附近，一旁就是山，山上流下來的水可以暫時蓄積在此，形成緩衝帶。

水利局長蔡長展表示，治水方案經專家模擬、考察，相信會有一定的功效，將觀察今年雨季狀況，再調整治水方案。為隨里里長曾三祈表示，近年市府投入治水確實有成效，水不會再淹進社區，希望道路淹水也獲改善。

水利局表示，岡山嘉興、潭底地區一帶土庫流域周遭已有改善，但近年來因極端氣候影響，岡山仍有局部淹水狀況。五甲尾滯洪池完工後，除汛期期間提供蓄水滯洪外，也規畫休憩坐椅、環池道路等。另配合工務局橋科園區聯外道路拓寬工程，移植白千層及印度紫檀等喬木300株到區內，王源林基金會也協助在園區內種植樟樹，提供民眾休憩場所。