快訊

中一中實體期末考引爆學生不滿 師竟脫口：染疫暑假可好好休養

聽新聞
test
0:00 / 0:00

視察五甲尾滯洪池 陳其邁：雨季就是驗收

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今早視察岡山五甲尾滯洪池，岡山里長促進會會長高昭南（中）發表意見，10多位里長皆出席。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁今早視察岡山五甲尾滯洪池，岡山里長促進會會長高昭南（中）發表意見，10多位里長皆出席。記者林巧璉／攝影

高雄市岡山區嘉興里、潭底里位於土庫排水系統下游，屬易淹水地區，每逢豪雨就淹水，市府更新抽水設施、新增滯洪池等改善。當地里長說，「真的淹怕了，後來一樓變倉庫，二樓才能開始住人。」高雄市長陳其邁今視察五甲尾滯洪池、抽水站時說，中央、市府11億元整治，工程陸續完工，今年雨季就要驗收成果，後續也會持續調整。

10多位岡山里長參與會勘，多人表示，希望治水有成效，里民真的淹怕了。陳其邁表示，五甲尾滯洪池面積有12公頃，滯洪量約60萬噸左右，完工後可以大幅解決五甲尾地區淹水問題，過去岡山嘉興、潭底等地區，尤其在五甲尾地區常常造成民眾飽受淹水之苦。五甲滯洪池趕在雨季前完工，「這次雨季不會應該淹了，我們再來看成果繼續調整治水方向。」

岡山里長促進會會長高昭南認為，五甲尾滯洪池設置不應選在目前地點，「這裡的地勢和海平面同高，即使動用抽水機把水抽過來，水也排不出去。」高昭南認為，滯洪池應設在高速公路附近，一旁就是山，山上流下來的水可以暫時蓄積在此，形成緩衝帶。

水利局長蔡長展表示，治水方案經專家模擬、考察，相信會有一定的功效，將觀察今年雨季狀況，再調整治水方案。為隨里里長曾三祈表示，近年市府投入治水確實有成效，水不會再淹進社區，希望道路淹水也獲改善。

水利局表示，岡山嘉興、潭底地區一帶土庫流域周遭已有改善，但近年來因極端氣候影響，岡山仍有局部淹水狀況。五甲尾滯洪池完工後，除汛期期間提供蓄水滯洪外，也規畫休憩坐椅、環池道路等。另配合工務局橋科園區聯外道路拓寬工程，移植白千層及印度紫檀等喬木300株到區內，王源林基金會也協助在園區內種植樟樹，提供民眾休憩場所。

為善用空間和配合綠能政策，五甲尾滯洪池底設置太陽能板，目前已陸續完工。太陽光電發電系統設置容量約5MW，年發電量可達 675萬度，可為市庫產生年收益675萬，收入將用於滯洪池、抽水站等設備維護。

高雄市長陳其邁今早視察岡山五甲尾滯洪池，一行人觀看抽水中抽水情況。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁今早視察岡山五甲尾滯洪池，一行人觀看抽水中抽水情況。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁今早視察岡山五甲尾滯洪池，一行人觀看抽水中抽水情況。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁今早視察岡山五甲尾滯洪池，一行人觀看抽水中抽水情況。記者林巧璉／攝影
高雄市岡山區嘉興里、潭底里位於岡山土庫排水系統下游，屬易淹水地區，每逢豪雨就淹水，市府設置五甲滯洪池整治。記者林巧璉／攝影
高雄市岡山區嘉興里、潭底里位於岡山土庫排水系統下游，屬易淹水地區，每逢豪雨就淹水，市府設置五甲滯洪池整治。記者林巧璉／攝影
中央、市府11億元整治岡山易淹水地區水利工程，高雄市長陳其邁今視察五甲尾滯洪池、抽水站。記者林巧璉／攝影
中央、市府11億元整治岡山易淹水地區水利工程，高雄市長陳其邁今視察五甲尾滯洪池、抽水站。記者林巧璉／攝影

滯洪池 岡山 淹水

延伸閱讀

高市府加碼改造大寮運動園區 陳其邁要求設施一次到位

女戰神再評陳其邁 不敢為黑心快篩挺身而出「不夠格」

防疫記者會停開=疫情降溫？陳其邁：過防疫新生活

影／被批「溫室裡的花朵」 陳其邁四兩撥千斤不予置評

相關新聞

視察五甲尾滯洪池 陳其邁：雨季就是驗收

高雄市岡山區嘉興里、潭底里位於土庫排水系統下游，屬易淹水地區，每逢豪雨就淹水，市府更新抽水設施、新增滯洪池等改善。當地里...

復康巴士如何發揮最大效益 學者促推新復康運動

高雄市計程車費率14年沒調整，今年2月調高費率，小黃收費調整，復康巴士費用跟著墊高，仰賴復康巴士的復健族叫苦。復康巴士在...

中華旅館經理人協會改選 新任理事長蔡肇洋史上最年輕

中華旅館經理人協會(HMA)改選理事長暨理監事，由樂逸集團執行長蔡肇洋當選第11屆協會理事長，他也是協會有史以來最年輕的...

告老師言語霸凌 母翻法律書打贏

屏東縣一名媽媽近4年來自翻六法全書打官司，告贏涉嫌言語霸凌兒子的小學老師，因為兒子在學校被老師以「班上有笨蛋三人組，你是...

高雄機廠舊址 民團批切肉式破壞

台鐵高雄機廠遷至屏東潮州，行政院長蘇貞昌昨參加機廠遷建啟用典禮表示，高雄機廠遷到潮州，應叫屏東機廠或潮州機廠；另高雄現地...

保300年紅檜 南橫以路就樹傳美談

公路工程以往遇到樹木的阻礙，往往都是移樹、砍樹讓道，但南橫公路修築過程，卻有一段「以路就樹」的佳話。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。