復康巴士如何發揮最大效益 學者促推新復康運動

高雄市計程車費率14年沒調整，今年2月調高費率，小黃收費調整，復康巴士費用跟著墊高，仰賴復康巴士的復健族叫苦。復康巴士在台灣走過32個年頭，學者認為，隨著身障人口增加，政府埋單模式缺乏永續經營思維，建議導入向民間買服務市場化機制，促推新復康運動。

逢甲大學公共事務與社會創新所特聘教授侯勝宗說直言，復康巴士財產權設計有問題，車是政府的，委託民間經營，社福單位往往對交通缺乏專業，編預算、執行分屬不同局處，承接者通常只願意做到合約要求，要考量利潤，又缺乏自立動機，不願投放更多服務，車輛無法發揮最大效益。

侯勝宗說，復康巴士被嫌量能不足，問題不全然是車輛多寡問題，關鍵是制度設計有盲點，20%對象用去80%產能，滿足中重度使用者，讓輕度身障者抱怨資源看得到用不到，分配不夠平均。另一方面，復康巴士由社會局主政，通用計程車是交通局管，長照交通車是衛生局業務，若陷入部門主義，未有效整合、共用資源，就無法讓移動弱勢者得到更好服務。

「復康巴士應回頭學長照交通，使用者用完額度就自費！」侯勝忠說，復康巴士缺乏調度平台，應建置一套派遣系統，排班、收費、核銷一切更透明，繼續用傳統車隊方式經營，不思考如何優化服務，經營勢必愈來愈艱辛。若改採長照交通作法，民間願意衝高服務量能，政府能要求服務管理品質，成為良性循環。

各縣市復康巴士收費標準不一，最近高雄復康巴士收費調漲，引發使用者熱議，有身障者認為，需要使用復康巴士者，多屬經濟條件相對辛苦者，若條件更好，通常家人就會自行設法接送；也有人認同使用者付費合情合理，才能避免資源濫用。

復康巴士陳姓駕駛說，近日不少乘客反映收費變高，「付錢的時候很有感，高雄計程車費率長年未調，復康巴士也撐不住了。」陳姓駕駛說，短程乘客比長程乘客更常反映收費變貴，即使多10、20元，只要變貴大家都會抱怨。

全台各縣市復康巴士收費大多都以當地計程車費率為基準，有些縣市是計程車1/2價格，有些是1/3、1/6不等。高雄復康巴士收費分為單獨乘坐的一般費率和共乘費率，一般費率為計程車費率的1/2，共乘則為1/3。屏東是每趟基本費100元，每增1公里加收5元。台東依障別等級、中低收入等資格，每月有4至16次不等優惠趟次。

高雄市交通局指出，社會局今年編列復康巴士經費9100萬元，全數挹注於委託廠商高雄客運。高客須負擔巴士維修、駕駛調度和場站費用等，近年多數捐贈者選擇捐福斯車輛，維修費也是一筆不小開銷。

「這年頭什麼都漲價，復康巴士漲價也能夠理解。」台灣無障礙推廣協會理事長林俊福說，物價齊漲，油價、人力變貴，對經濟較艱辛的身心障礙者來說漲價必然有壓力，「搭車多花30元、50元也是一頓飯錢。」

林俊福認為，不能一味要求政府齊頭式降價，應有一套精算系統，將身心障礙者等級區分得更細緻，讓真正有困難的人受到妥適協助。復康巴士是委外經營，過去高市復康巴士服務曾委託社福團體，「大家經營得苦哈哈，最後不得不收手」，社福政策要走得長遠，需要更多討論及社會對話。