中華旅館經理人協會改選 新任理事長蔡肇洋史上最年輕
中華旅館經理人協會(HMA)改選理事長暨理監事，由樂逸集團執行長蔡肇洋當選第11屆協會理事長，他也是協會有史以來最年輕的理事長。
在高雄經營樂逸旅居、樂逸文旅的蔡文洋畢業於南華大學企管系，暨南大學國企所，曾任高樂公司執行長，沐森國際公司負責人， 美和科大、國立高雄第一科大業師及正修科大講師，高雄旅館商業同業公會第三屆理事， 中華旅館經理人協會第10屆副理事長等職。
這次HMA改選，蔡肇洋當選新任理事長，他表示會承襲歷任理事長既有發展，與20名新任理監事，提昇經理人員的專業素養，齊心開創後疫情時代產業新局。
蔡肇洋表示，後疫情時代到來，世界需學習與病毒共存，目前歐美各國多已開放入境觀光，日本、韓國與泰國等熱門旅遊地點也相繼宣布入境免隔離，對台灣來說，永續旅遊與多功能人才的培育將是接下來的發展重點，大家需同心團結，才能共好。
他說，上任後會動員所有會員，善用在地資源，優化各面向發展，擔負地方觀光經營重責，推動友善生態旅遊產品，引導顧客融入在地，正視對環境、生態的保護。
此外，也會健全旅宿產業人才培訓認證分工機制，解決旅宿業缺工問題，並以產業規劃設計的人才評核標準，供學校作為課程規畫及培訓方向作為參考，鼓勵旅館業者提供學生更多的實習與就業機會。同時促成產業與學術單位對接，推動學校專班訓練，專家經驗分享等課程，為產業注入新血。
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