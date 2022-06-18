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返校日集合！屏東智慧農業學校召喚老校友回家

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
縣府在南華國小舉辦照片展，開展首日吸引不少老校友返校，宛如走進時光隧道。圖／屏東縣府勞青處提供
縣府在南華國小舉辦照片展，開展首日吸引不少老校友返校，宛如走進時光隧道。圖／屏東縣府勞青處提供

屏東縣高樹鄉南華國小裁併廢校，轉生屏東智慧農業學校。屏東縣政府徵集老照片，以學生最熟悉的中走廊為展區，規劃「返校最前線－南華國小➠屏東智慧農業學校照片展」，今天開展吸引不少老校友返校，宛如走進時光隧道，一同回顧記憶中的南華印象。

縣府勞動暨青年發展處長黃鼎倫指出，縣府繼青創聚落、職人町後，陸續建置屏東智慧農業學校、大新青銀共融新創基地，鼓勵青年團隊進駐閒置空間，為地方創造新生機，屏東智慧農業學校目前有檜木工藝師郭俊男進駐，客座主廚辛怡柔巧用在地食材，烘焙家鄉味，都與地方產業串連。

為了傳承與創新，勞青處向南華校友、歷屆教職員，及同鄉泰山國小徵集老照片，今起至7月底舉辦懷舊主題老照片展。

開展首日，老校友盧秋在應召返校，他與妻子從班對步向紅毯，已牽手相愛55年，退休後自創品牌「蜂盧樂活園」，常回母校參與農夫小學市集活動，推廣友善農業理念。黃鼎倫也邀南華歷任校長及教職員返校，一同重溫往日校園記憶，見證校舍活化後的新生命。

南華國小裁併廢校，轉生屏東智慧農業學校，成為地方創生基地。圖／屏東縣府勞青處提供
南華國小裁併廢校，轉生屏東智慧農業學校，成為地方創生基地。圖／屏東縣府勞青處提供

屏東縣政府 返校

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