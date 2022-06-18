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停辦屏東南華國小風華再現 新舊校友共遊時光走廊

中央社／ 屏東縣18日電

屏東高樹鄉南華國小雖已停辦，鄉親希望延續生命記憶，縣府將校舍改建智慧農業學校，今天起舉辦懷舊校園照片展，重現老校友們兒時熟悉校舍穿堂與回憶。

屏東縣政府勞動暨青年發展處新聞稿指出，以懷舊校園為主題，從18日起至7月31日舉辦「返校最前線－南華國小屏東智慧農業學校照片展」，邀請校友返校溫習南華國小半世紀校園風采。

展覽所蒐集到的相片素材，分別由南華校友、歷屆教職員等個人收藏，以及屏東縣高樹鄉泰山國小與校內資料所提供。從往昔的記憶到現今的進行式，宛如走進時光隧道，一同回顧55年間的南華印象，也創造屏東智慧農業學校的新生記憶。

南華國小校友盧秋在與妻子從班對到「牽手」，退休後現在兩人耕耘自有品牌「蜂盧樂活園」，也常回到母校參與農夫小學市集活動，推廣友善農業理念；校友郭俊男從搶救生命的消防員，轉職為檜木工藝師，在學校內也有自己的工作室。

縣府表示，智農學校啟用後持續與深根土地的人、事、物相互串聯，也發掘到不少返校進行式的故事篇章。展覽首日邀請南華國小歷任校長、主任、教職員以及歷屆校友回到校園，走過時光走廊，一同重溫往日校園記憶，也見證校舍活化後的新生命。

有55年歷史的高樹鄉南華國小，因連續2年學生未滿50人，在民國109年宣布裁併校。勞動暨青年發展處邀集當地青年、社區居民共同討論空間規劃，定調規劃「屏東AI智慧農業學校」延續原有教育功能。

同時注入青年能量，與產學各界攜手導入AI科技，培育無人機機師、規劃南區最大無人機考照場所並運用物聯網（IoT）、大數據工具等，提高種植及養殖效率，翻轉以往「靠天吃飯」、農村缺工窘境，達成「青銀共創」產業理念。

屏東縣政府 青年

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