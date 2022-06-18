金門首場「校園巡迴脫口秀」嗨爆 全場觀眾笑翻

於全台各大專院校已經舉辦19場校園巡迴的卡米地劇團，昨在金門舉辦值得紀念的第20場演出，由金門青年公共事務協會（小島青年）與金門大學學生會主籌活動，讓近幾年，紅爆本島的脫口秀文化首次來到離島金門，現場除了金大學生外，還有不少在地鄉親購票入場看秀，表達支持。

這場脫口秀，先由曹小歐、藝人陳大天、卡米地脫口秀演員Jim分別以不同話題幽默詮釋金門離島生活的許多不便，嗆爆的語氣讓現場觀眾拍手尖叫，除了來自本島的金大生外，長期在金門生活的地方鄉親，也被脫口秀演員的黑色幽默逗樂，直說超有感。

執行單位金門大學學生會會長李睿爵表示，此次活動對於許多金門人是第一次觀看脫口秀，活動有許多貴賓都是金門的重量級人物，當脫口秀演員提到酸到政治梗或是金門尚未開發完全時的話題，連他也為坐在隔壁的長官們捏把冷汗！

金門青年公共事務協會理事長李皓倫則說，很高興能與金大學生會一同豐富金門的藝文文化，也希望未來能繼續辦理更加多元的活動，讓煩悶的疫情生活得到調劑。