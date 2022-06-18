爭取納入環島自行車道系統 高市優化路網

為爭取交通部將高雄納入新的環島自行車路網，展現高雄鐵道園道、港灣及輕軌風貌。高市交通局提出環島路網修正計畫，納入左營到夢時代輕軌自行車道及左營鳳山園道自行車道。

高雄目前在交通部規劃下已有自行車道環島1號線及其他支線，由於交通部規劃環島路網時因高雄重大建設，如鐵路地下化、輕軌、駁二、海洋文化及流行音樂中心、港埠旅運中心等尚未完工，因此交通部避開進入高雄市區，另新的環島自行車多元路線，亦未納入高雄特色景區，造成自行車環島騎士錯過體驗高雄特有的港灣與園道之美機會。

高雄市長陳其邁因此指示交通局爭取修改路線，包括向交通部建議應納入高雄鐵道綠廊道、東臨港線及亞灣區於環島自行車路網。交通局長張淑娟今天表示，交通部上週邀集交通局開會研商，針對高市府規劃路網表示支持，並建議以專用道為主，避免使用車道。

交通局建議騎乘動線為鐵路園道、海灣、輕軌沿線等廊道，行經路線如亞灣區、駁二、園道、三塊厝等極具特色，沿途景色盡收眼底。並於今天騎乘YouBike2.0檢視路線規劃問題。

交通局表示，將依今天騎乘結果，提供路線優化與爭取經費補助改善沿線自行車相關設施，透過與中央攜手合作，讓更多自行車騎士在環島自行車路線中，進入高雄市區與輕軌併行及體會高雄山海河港美景。