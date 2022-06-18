民眾黨插旗金門 柯文哲：市長卸任再談選總統

台灣民眾黨金門聯絡處今天開幕，黨主席、台北市長柯文哲出席表示，除了推周曉芸參選縣議員外，目標是成為台灣第一大黨；至於是否有意角逐下屆總統，「市長卸任再說」。

柯文哲接受媒體聯訪表示，台灣民眾黨不只在金門，也在台灣各地插旗，不是一下子擴張，而是有多少力量，一步一腳印；民眾黨不以台灣第3大黨自滿，目標是成為台灣第一大黨。

民眾黨金門插旗，外界解讀「是否意味為2024年總統之路暖身？」柯文哲表示，認真做好每天該做的事，2022年的目標是讓民眾黨候選人當選；參選總統與否，那是台北市長卸任以後的事。

柯文哲在開幕致詞表示，金門是民眾黨第29個地方服務據點，來金門插旗不是要塑造政治對立與紛爭，而是希望有更多聲音、不同的力量，刺激執政黨做得更好。他說，民眾黨人才有限，金門縣目前只推出周曉芸參選縣議員；金門縣長選舉，黨內完全沒有討論。

國民黨籍立委陳玉珍也意外現身，她透露「周曉芸的堂姐是我媽媽的表妹」遠房親戚關係，今天來為「阿姨」加油打氣。陳玉珍說，雖然金門是「藍天高掛」，但希望在民主政治下有政黨多元政黨競爭，也期盼如時代力量、台灣基進等政黨也可以到金門。

46歲的周曉芸是金寧鄉安岐村人，兒時隨父母遷居花蓮，經國管理暨健康學院護理系畢業，從事醫護工作15年，現仍在金門大學運動與休閒系攻讀在職進修碩士。去年底被徵召參選，是1名政治素人。

台灣民眾黨金門聯絡處設在金城鎮環島西路1段，出席開幕式的還有立委蔡璧如、民眾黨秘書長謝立功、彰化黨部主委張雪如、金馬澎召集人高文定、澎湖服務處主任莊國輝和花蓮縣議員參選人潘璿安等人，他們也為周曉芸站台，加油打氣。

出席開幕式後，柯文哲走訪浯島城隍廟，下午拜會金門縣長楊鎮浯、前往金湖飯店演講，同時接受地方有線電視台專訪。