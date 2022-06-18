屏東新埤復育「雷公屁」 百見不如一「聞」成亮點
台灣原生種疣柄魔芋，因在梅雨季期間開花時會散發腐臭味，俗稱「雷公屁」，花朵直徑可達30公分，也是全台最大花朵，卻因顏色暗沉還在春天飄出臭味遭人鏟除，在野外罕見，成為珍貴稀有物種；屏東縣新埤鄉建功村長孔德成看上它的獨特性，近年展開復育並在屏東林管處支持下發起回娘家活動，打出百見不如一「聞」，盼成為新埤觀光亮點。
孔德成說，疣柄魔芋早年常見於田野中，以前新埤鄉野外很多，最早在八大森林樂園就發現大量樹苗，但隨著遊樂園開發後就少見，土地開發耕作，因花朵顏色暗沉還在春天飄出臭味，多被農民當成野草剷除，曾銷聲匿跡一段時間，但超大花朵加上梅雨季期間開花時會散發臭味，俗稱「雷公屁」，是老一輩人的記憶。
孔德成認為疣柄魔芋與新埤鄉有淵源，具獨特性，又是老輩人的記憶，3年前展開復育計畫，除在自家檳榔園種植300多棵，也與村民在親水公園規畫野種復育區種植200多棵，在屏東林管處支持下，與建功社區發展協會、新埤數位機會中心合作發起疣柄魔芋回娘家活動，盼藉此帶入教學與觀光。
「藉此傳達瀕危植物復育的重要！」他說，每種植物在生態都扮演著重要的角色，復育區鄰近新埤國中，可作學校戶外教育使用，教育學生復育的重要，新埤數位機會中心則透過攝影課程教學，引導在地民眾，學習應用數位媒體，記錄它的生長過程，透過網路社群的力量，讓外界認識瀕危的奇特植物，也為社區復育工作發聲。
他說，疣柄魔芋在梅雨季開花時會飄出陣陣臭味，時間上的巧合被稱之「雷公屁」，雌花散發臭味方式吸引蠅類幫忙授粉，目的是為提高繁衍機會，開花時周邊全是蒼蠅，顛覆一般人花香四溢的印象，開化季花朵雖散發臭味，戴上口罩就聞不到，球莖加工可製成蒟蒻，重要的是有環境教育功能。
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