快訊

印尼羽賽／化解對手5賽末點 戴資穎退陳雨菲晉冠軍賽

台鐵又出狀況！最美區間車窗戶遭異物砸中、龜裂

屏東新埤復育「雷公屁」 百見不如一「聞」成亮點

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣新埤鄉建功村長孔德成復育台灣原生種的疣柄魔芋，因在梅雨季期間開花時會散發腐臭味，俗稱「雷公屁」，花朵直徑可達30公分，也是全台最大花朵。圖／新埤社區發展協會提供
屏東縣新埤鄉建功村長孔德成復育台灣原生種的疣柄魔芋，因在梅雨季期間開花時會散發腐臭味，俗稱「雷公屁」，花朵直徑可達30公分，也是全台最大花朵。圖／新埤社區發展協會提供

台灣原生種疣柄魔芋，因在梅雨季期間開花時會散發腐臭味，俗稱「雷公屁」，花朵直徑可達30公分，也是全台最大花朵，卻因顏色暗沉還在春天飄出臭味遭人鏟除，在野外罕見，成為珍貴稀有物種；屏東縣新埤鄉建功村長孔德成看上它的獨特性，近年展開復育並在屏東林管處支持下發起回娘家活動，打出百見不如一「聞」，盼成為新埤觀光亮點。

孔德成說，疣柄魔芋早年常見於田野中，以前新埤鄉野外很多，最早在八大森林樂園就發現大量樹苗，但隨著遊樂園開發後就少見，土地開發耕作，因花朵顏色暗沉還在春天飄出臭味，多被農民當成野草剷除，曾銷聲匿跡一段時間，但超大花朵加上梅雨季期間開花時會散發臭味，俗稱「雷公屁」，是老一輩人的記憶。

孔德成認為疣柄魔芋與新埤鄉有淵源，具獨特性，又是老輩人的記憶，3年前展開復育計畫，除在自家檳榔園種植300多棵，也與村民在親水公園規畫野種復育區種植200多棵，在屏東林管處支持下，與建功社區發展協會、新埤數位機會中心合作發起疣柄魔芋回娘家活動，盼藉此帶入教學與觀光。

「藉此傳達瀕危植物復育的重要！」他說，每種植物在生態都扮演著重要的角色，復育區鄰近新埤國中，可作學校戶外教育使用，教育學生復育的重要，新埤數位機會中心則透過攝影課程教學，引導在地民眾，學習應用數位媒體，記錄它的生長過程，透過網路社群的力量，讓外界認識瀕危的奇特植物，也為社區復育工作發聲。

他說，疣柄魔芋在梅雨季開花時會飄出陣陣臭味，時間上的巧合被稱之「雷公屁」，雌花散發臭味方式吸引蠅類幫忙授粉，目的是為提高繁衍機會，開花時周邊全是蒼蠅，顛覆一般人花香四溢的印象，開化季花朵雖散發臭味，戴上口罩就聞不到，球莖加工可製成蒟蒻，重要的是有環境教育功能。

屏東縣新埤鄉建功村長孔德成復育台灣原生種的疣柄魔芋，打出百見不如一「聞」，盼成為新埤觀光亮點。圖／新埤社區發展協會提供
屏東縣新埤鄉建功村長孔德成復育台灣原生種的疣柄魔芋，打出百見不如一「聞」，盼成為新埤觀光亮點。圖／新埤社區發展協會提供
屏東縣新埤鄉建功村長孔德成復育台灣原生種的疣柄魔芋，因在梅雨季期間開花時會散發腐臭味，俗稱「雷公屁」，花朵直徑可達30公分，也是全台最大花朵。圖／新埤社區發展協會提供
屏東縣新埤鄉建功村長孔德成復育台灣原生種的疣柄魔芋，因在梅雨季期間開花時會散發腐臭味，俗稱「雷公屁」，花朵直徑可達30公分，也是全台最大花朵。圖／新埤社區發展協會提供

屏東縣 梅雨

延伸閱讀

高原期還沒完 屏東確診率逾11％預估6月下旬緩降

疫情往下預約出遊 屏東小小兵特展早鳥搶票下殺59折

梅雨季將畫休止符？ 氣象局：明天起天氣轉晴

新店溪除毛蟹大軍出現外 「溪流之王」香魚也回來了

相關新聞

吸睛又清涼！50辣妹穿比基尼騎單車 頂著烈日遊高雄

高雄市天氣炎熱，西子灣戶外複合式商店舉辦開幕活動，號召50多名辣妹身穿比基尼騎著YouBike微笑單車從捷運中央公園出發...

烏賊車高雄街頭狂噴白煙 整條路幾乎看不清

高雄市三民區民族路和天祥路口，今天傍晚5點多正值下班尖峰時間，但整條路卻煙霧瀰漫，只見一輛白色自小客從濃煙中竄出，沿路狂...

民眾黨推金門縣長候選人？ 柯文哲：目前尚未討論

台灣民眾黨金門聯絡處今日正式開幕，黨主席柯文哲親自跨海主持，並拜會金門縣長楊鎮浯，針對各界關注的民眾黨是否會在金門推出縣...

民眾黨插旗金門 柯文哲：市長卸任再談選總統

台灣民眾黨金門聯絡處今天開幕，黨主席、台北市長柯文哲出席表示，除了推周曉芸參選縣議員外，目標是成為台灣第一大黨；至於是否...

金門消防局2隊員報考警大研究所 囊括狀元榜眼

金門縣消防局隊員蔡宜靜及科員趙冠羽在救災、防護任務之餘，努力自習準備考試，日前報考中央警察大學防災研究所，獲得第一名、第...

高市府加碼改造大寮運動園區 陳其邁要求設施一次到位

高雄大寮和發等工業區近期陸續有國巨、鴻海電動車電芯中心等廠進駐，人口快速增加，生活環境改善刻不容緩，高雄市長陳其邁今天前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。