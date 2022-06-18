金門消防局2隊員報考警大研究所 囊括狀元榜眼

金門縣消防局隊員蔡宜靜及科員趙冠羽在救災、防護任務之餘，努力自習準備考試，日前報考中央警察大學防災研究所，獲得第一名、第二名的佳績，消防局長王世祿特別接見兩人，並送上祝福，期許他們未來在防災救護崗位上，能提供金門鄉親更安全的保障。

金門縣消防局表示，消防局烈嶼分隊隊員蔡宜靜畢業於警察專科學校33期，分發至金門服務迄今，於110年榮獲消防局績優人員，她在服務期間曾參與多起救災、救護案件，例如107年麒麟電廠火警搶救案擔任右側瞄子手、107年金門大橋烈嶼端海域救溺案擔任IRB駕駛、109年10月本縣烈嶼鄉發生戰車翻覆事件擔任泡沫水線瞄子手等。

另外，新冠肺炎爆發至今，蔡宜靜也執行多起烈嶼地區防疫載送專責勤務，將烈嶼地區居民載運至金門醫院就診，以守護本縣居民健康安全為己任。

據了解，蔡宜靜為求自我成長與提升，每年都為自己訂定不同目標，除參與消防署舉辦訓練獲取專業證照外，為提升消防執法專業能力，她也自主學習並考取消防設備士，日前中央警察大學防災研究所放榜，蔡員更是以第一名的佳績考取碩士班。蔡宜靜強調，盼持續在消防防災的道路上精進自己，為金門鄉親提供更專業的服務。

另外一位科員趙冠羽，畢業於中央警察大學80期1隊，於104年分發至金門縣消防局服務，任職於災害搶救科辦理消防水源管理、化學災害搶救及採購搶救裝備器材等業務，工作期間推動金門縣消防栓增設計畫、捕蜂捉蛇業務回歸農政單位等專案。

趙冠羽在109年參加健康城市暨高齡友善城市獎項評選，撰寫「救災用水水管理，節能減碳消防行」專題，榮獲「健康城市-綠色城市獎」的殊榮肯定。另趙員也是消防局無人機專業操作手及救助人員，他同樣利用閒暇之餘讀書自修，於今年報考中央警察大學防災研究所，以第二名佳績錄取。

王世祿指出，近期同仁參與各種大大小小的考試，上榜的捷報頻傳，顯見他任內推動的留住人才已略見成效，是很好的啟端，也期望這些同仁能在未來幾年後開枝散葉，金門縣消防局將變得人才濟濟，在工作上能更得心應手，也期許同仁能保持積極進取的態度，精進本身職能，為金門鄉親提供更好的服務。