高市府加碼改造大寮運動園區 陳其邁要求設施一次到位

高雄大寮和發等工業區近期陸續有國巨、鴻海電動車電芯中心等廠進駐，人口快速增加，生活環境改善刻不容緩，高雄市長陳其邁今天前往視察運動園區進度，指此項工程已追加預算到2350萬，各項軟硬體設施務必一次到位，養工處指因缺工缺料，工程稍有延宕，但會力拚7月底完工。

大寮運動園區位在中山工商對側，沿山坡地而建，陳其邁今前往視察改造工程進度，他表示，大寮人口成長快速，年輕族群居多，未來更有有國巨及鴻海台灣電芯研發暨試量產中心等企業進駐，生活環境的改善刻不容緩。

陳其邁希望改善工程一次到位，就任後預算從1800萬加碼到2350萬，盼提供地方民眾一個休憩好所在，他也說，81期重畫區也闢4座公園，也會在大寮捷運站旁興建社會住宅，並改善淹水問題，拷潭排水第一期至第三期共編約4.5億元預算，保福宮到拷潭橋整治工程預計今年7月完成，其它兩標也加緊工進中。

工務局長楊欽富說，這塊體育用地鄰近學生數近萬人的中山工商，占地約4公頃多，長度300公尺，早年如廢墟一般，但市長就任後加碼改造為運動公園，未來將會是南大寮地區的代表作。