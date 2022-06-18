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吸睛又清涼！50辣妹穿比基尼騎單車 頂著烈日遊高雄
高雄市天氣炎熱，西子灣戶外複合式商店舉辦開幕活動，號召50多名辣妹身穿比基尼騎著YouBike微笑單車從捷運中央公園出發，經鹽埕區駁二藝術特區，一路騎往鼓山區；上午活動不只女生穿比基尼，也有男生響應，一同穿著比基尼出發；參加者熱情表示，穿比基尼可展現「自信的美麗」，更替炎熱的高雄，帶來視覺清涼感。
業者在網路上號召，從中央公園站出發一路騎單車遊行，從捷運中央公園1號站出口出發，從五福路接中華路經駁二藝術特區，一直到鼓山區濱海一路參加商店開幕。
許多路人見到後爭相拿出手機拍照、攝影，辣妹們也不吝嗇紛紛擺出健康又性感的姿勢讓大家留下美麗倩影，也有自美國的年輕男子一同穿上比基尼，響應活動。
主辦單位柳小姐表示，看到疫情已經逐漸從高原期往下降，民眾也應該開始準備恢復正常生活，它們希望藉由這次活動鼓勵大家走出戶外曬太陽，享受久違美好的戶外景色。
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