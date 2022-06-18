影／民眾黨金門插旗 揭幕典禮小出包柯文哲傻眼

台灣民眾黨金門聯絡處於今日中午正式開幕，象徵正式在金門插旗，民眾黨主席柯文哲偕同秘書長謝立功、立委蔡璧如等人跨海出席開幕典禮，為周曉芸「讚聲」，柯文哲表示，他們不是只有在金門插旗，而是全台灣各地都會去插旗，目標要成為全國第一大黨。

金門為民眾黨第29個地方服務據點，今天的開幕典禮，也吸引不少人出席，包括國民黨立委陳玉珍、彰化黨部主委張雪如、金馬澎召集人高文定、民眾黨金門縣議員參選人周曉芸、周氏宗親會理事長周清庭、新女性協會理事長戴紅等人。

柯文哲致詞時表示，從過去的3年中，民眾黨舉步維艱，每一步都相當辛苦，我們的最大問題，就是在解決問題，一步一步在擴展，他強調，自己的理念很簡單，政治就是要落實在人民生活的每一天，人民每天遇到很多問題，我們就是要把人民遇到的問題解決掉，讓人民過好一點的生活。

柯文哲說，自己的執政風格就是「理性、務實、科學」，過程需要很多人幫忙，他們透過據點設立，服務這裡的人民，幫大家解決問題，也在此落地深耕，他強調，年底會推出議員候選人，希望民眾能多支持。

陳玉珍則表示，金門向來被認為是藍天高掛，在民主政治下，希望能推動政黨政治，她說，目前有國民黨、民進黨黨部，希望基進黨、時代力量也都能來金門設黨部，大家的目標都是要服務人民。

蔡壁如表示，柯主席在金門很受歡迎，她到東門市場挨家挨戶掃街，收到很多鄉親為他們加油，希望一步一腳印，建立跟民眾的連結。她稍後也送上鳳梨，為周曉芸加油。

活動中，還有一個插曲，就是柯文哲等人要為台灣民眾黨金門聯絡處主持揭牌時，沒想到招牌上的紅布條黏太緊，竟然扯不下來，現場氣氛頓時相當尷尬，後來還是工作人員出動了爬梯，並在柯文哲的協助下，才順利將紅布拉下來，讓活動可以圓滿。

針對媒體詢問參選總統一事，柯文哲說，「他只想認真做好每一天該做的事」，只希望今年推薦的各候選人，能順利當選。