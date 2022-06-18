裝置藝術「洄身」互動性強受喜愛 移展林園濕地公園

日前在高雄文化中心草坪上展出的臨時性裝置藝術作品「洄身」，因作品造型具設計巧思，且兼具趣味性及互動體驗，民眾好評不斷，高市府決定7月底前加碼移展林園海洋濕地公園。

高雄市政府文化局資料指出，「洄身」是海洋文化及流行音樂中心公共藝術設置計畫藝術成果展現，由台南藝術大學建築藝術研究所團隊「B群」創作。團隊也曾參與高雄國際貨櫃藝術節、漁光島藝術節、新竹光臨藝術節等國內大型地景藝術節，為近年相當受到矚目的新銳藝術團隊。

創作者以「鰻」的細長意象及「洄游」的概念為創作發想，汲取海洋文化作為設計元素。以木板搭建平台、搭配藍白錯落的漁網與船槳，透過純白結構連動懸掛其下的浮球。遠觀是流線型白色魚身，隨風輕輕搖曳；走近輕推浮球，整個裝置便彷彿在半空中划起長槳，激起水藍天色的一大片波瀾，如浪花拍打於海上。

作品在3至4月在高雄市文化中心展出，極具互動性的設計獲得廣大親子喜愛，孩童紛紛爬上浮球享受搖擺樂趣。當時創作團隊為此緊急加強裝置結構強度，也現場加註警語，禁止攀爬支架及在木棧上奔跑，6歲以上禁止乘坐浮球，並提醒家長多留心小朋友，以免發生危險。

高雄市政府文化局長王文翠透過新聞稿指出，「洄身」因裝置結合街道家具及遊憩功能，充滿互動趣味及設計巧思，考量作品以海洋為創作靈感，與藝術團隊研商將作品移展至位於海岸邊的林園海洋濕地公園，讓作品藉由地理位置與海洋意象的銜接，充分表現計畫理念，也在林園產生更多藝術對話。