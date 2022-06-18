高市擴大補助租屋族 最高每月可補貼5880元

高房價時代考量租屋人負擔，內政部7月1日起開辦擴大租金補貼專案，高市加碼增額補貼，估計增加1萬戶受惠，都發局表示，這項計畫預訂7月18日在線上開辦，10月撥款，符合資格市民可把握機會。

內政部擴大租金補貼專案放寬租金補貼資格，每人每月最低生活費從2.5倍調高至3倍，約新台幣4.3萬元，高雄市則調3倍到3.5倍（4萬3258元到5萬467元），另增額補貼租金，預計可增加1萬戶市民受惠。

高市都發局長吳文彥表示，考量不同地區租金差異及個別家戶負擔程度不同，111年度按申請人租屋區域及資格條件分14個級距，不同身分別給予每月2040到5880元不等補貼額度；如果實際租金低於補貼級距者，仍以實際租金計算。住都處提醒，家庭所得每人每月3倍以下者向內政部申請；3到3.5倍非屬內政部擴大租金補貼者，則向高市都發局申請增額租金補貼，勿重複申請。

都發局住宅發展處也表示，增額補貼經費將運用囤房稅增加稅收支應，今年高市議會已同意墊付1.07億元補貼有租屋需求民眾，減輕青年與弱勢族群居住負擔。

線上申請時間為每天上午9點至下午5點，可至https://hs.kcg.gov.tw/HSH上傳證明文件。開辦期間須檢附文件，可至「高雄市住宅補貼網」（https://hs.kcg.gov.tw/HST/）查詢。