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澎湖中興國小黃宜萱獲總統教育獎 縣長接見表揚

中央社／ 澎湖縣17日電

澎湖縣馬公市中興國小學生黃宜萱榮獲總統教育獎，澎湖縣長賴峰偉今天接見這名今年全國最年輕得主，肯定她身處逆境，面對人生挑戰，積極樂觀進取，用正向人生態度迎向陽光。

賴峰偉表示，人生沒有彩排，每一項挑戰都是現場直播，肯定黃宜萱克服逆境，為自己創造精彩紀錄，期把上進精神傳遞出去，讓更多人受到鼓勵，建立自信向前邁進。

澎湖縣政府指出，目前就讀中興國小的黃宜萱，母親獨力扶養她及2名姐姐，家中經濟十分拮据還是台灣世界展望會的服務對象，她課餘在家扶中心擔任小小志工，並手工製作藝品義賣，做一名小小的助養人。

縣政府表示，小小年紀的黃宜萱，在成長過程中，不因家庭環境因素氣餒，反而更積極學習，除了課業成績優秀，在舞蹈、說故事、圍棋、口語訓練等藝文也都有亮眼表現，屢屢獲獎，今年更獲得總統教育獎的殊榮，也是今年獲獎者中年紀最小的一位。

黃宜萱今天在母親、中興國小校長陳智賢及澎湖縣教育處長蘇啟昌等人陪同下，接受賴峰偉的表揚。

會中，同時表揚在今年國中教育會考表現優異的陳彥妤等21名學生。

澎湖 賴峰偉 國中教育會考

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