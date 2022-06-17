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金門首辦參與式預算案 愛書人拼布結合閱讀獲選

中央社／ 金門縣17日電

金門縣首次辦理參與式預算提案，由文化局募集「公共圖書館多元閱讀推廣活動」提案，參與8案經票選，由「一朵洋行」的「愛書人-手作同樂會」獲最高票，將在11月執行。

頒獎典禮下午在縣立圖書館舉行，由文化局長許績鑫頒獎給8項提案的提案人。許績鑫致詞表示，透過參與式預算提案徵選活動，看到各種多元具有創意提案，體現公民參與和對話的新模式，也可做為縣府施政參考。

許績鑫說，「一朵洋行」11日在金門縣文化創意產業成果發表市集中，展示風獅爺手偶、水瀨娃娃服裝秀、花磚杯墊等金門拼布畫和舊衣改造成品展示，頗受民眾歡迎，期待「愛書人-手作同樂會」能帶來更大的閱讀效應。

「一朵洋行」負責人謝靜琪也是位拼布達人，她受訪表示，圖書館的書可以自修，但工具書還是需要實做，才能感受到樂趣；「愛書人-手作同樂會」的目的就在推廣書縫紉工具書的應用。課程預計11月展開，將開設4堂拼布課，分別教授縫製布書籤、布書衣、布書袋和布書圈，每堂課限40人。到時將在圖書館展示相關工具書和拼布作品，將拼布與圖書結合。

文化局表示，縣府推動「參與式預算推動計畫」，透過公民參與和對話，建立非「一言堂」的組織文化，以期讓公共政策更精準。

圖書館 文化局 金門

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