「蝴蝶夫人」故事時空轉到現代 高雄春藝重新詮釋

高雄春天藝術節今年邀請馬修‧巴克利再度來台執導，由台灣聲樂家林玲慧、美國男高音理查．卓克希爾主演，將普契尼的經典歌劇「蝴蝶夫人」故事時空轉到現代重新詮釋。

高雄春天藝術節自2015年起陸續製作莫札特「魔笛」、威爾第「茶花女」、比才「卡門」、普契尼「波希米亞人」等歌劇，年年滿座深獲好評。高雄市政府文化局新聞稿指出，今年春藝再製作全版普契尼經典歌劇「蝴蝶夫人」，跳脫傳統，讓故事時空轉換到現今，讓傳統與現代並進、交錯呈現不同元素，提升戲劇張力與衝突。

「蝴蝶夫人」全新製作由曾任澳洲雪梨歌劇院駐館導演，也曾執導春藝卡門、波希米亞人等歌劇的馬修‧巴克利（Matthew Barclay）再度來台執導，以創意編舞與重新詮釋劇作理念，盼帶給觀眾驚喜。

馬修今天出席亮相記者會表示，非常開心可以再度跟台灣團隊合作，「蝴蝶夫人」劇情吻合COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下的世界情勢，人與人常處於分離與隔閡中，考驗著彼此的信任。新製作維持原劇角色設定，以現代時空敘事，讓觀眾更有共鳴。

高雄市副市長史哲說，旗艦製作歌劇睽違4年重返高雄春天藝術節，導演與男主角也都配合隔離檢疫措施來參加演出，是疫情下可貴的國際合作。演出將於7月1日、3日在衛武營歌劇院登場，盼觀眾購票進場看劇，支持近年因COVID-19疫情受到重挫的藝文產業。

高雄市政府指出，普契尼歌劇內容多表現當時社會底層生活，音樂流暢且蘊含豐富色彩，詠嘆調具有鮮活表情力量。歌劇「蝴蝶夫人」以美麗卻脆弱不堪的蝴蝶，象徵女主角華麗、悲壯又短暫一生，完美結合東方文化與西方傳統，被視為普契尼最動聽的歌劇作品之一，同部劇本各家都有不同演繹方式。

高市府說，這次製作邀請被譽為百變女高音、十年前即已演過「蝴蝶」一角的林玲慧，及1995年「蝴蝶夫人」電影男主角、已是第16次出演「平克頓」的美國男高音理查．卓克希爾（Richard Troxell）領銜主演，集結國內菁英聲樂家參與演出，由指揮楊智欽率領高雄市交響樂團演繹音樂。