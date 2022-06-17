影／郭台銘慨捐金門家用PCR檢測儀 打造離島防疫泡泡

郭董來了！鴻海集團創辦人郭台銘今天親自到金門與金門縣政府共同簽署「家用PCR檢測儀合作備忘錄」，讓金門成為全國第一個佈建家用PCR的縣市；郭董說，他現在有一個的夢想，就是要讓家用PCR，成為人類擊退病毒的第一座堡壘、第一條壕溝；郭董也預告10月份金門大橋開通時，他還會再來一趟。

永齡慈善基金會創辦人郭台銘與金門縣長楊鎮浯在今天中午1時許，簽訂合作備忘錄；楊鎮浯表示，在台灣所有百姓都在找疫苗的時候，郭董出來了，當大家在搶快篩時，鴻海的家用核酸檢測儀出來了，在防疫的過程中，看到郭董事長與鴻海對台灣社會的投入，令人感佩。

他也提及，疫情在前年初開始的時候，很多人都想應該夏天就好了，沒想到直到現在，金門還在與疫情對抗，兩年半防疫過程，他很清楚擔憂的地方，鄉親最擔憂的點，就是長者與小朋友，長者重症率高，小朋友沒有疫苗。

楊鎮浯說，先前與郭董交流，郭董都在關心小朋友與長輩，提醒金門活動的儀器，要用到每一個需要的地方，特別是小朋友與長輩，形成「防疫泡泡」，從家庭、機關、社區、企業，整個金門就可以形成「大泡泡」，對於對外開放、生活正常是重要的。

郭台銘表示，捐贈家用PCR給烈嶼鄉照護機構，可讓機構中的長者、孩童，以 及照顧他們的照護工作者、職員以及同住家人313人，都納入PCR檢測追蹤範圍 ，打造「防疫泡泡、斷絕防疫漏洞」。

郭台銘說，50多年前曾在烈嶼服兵役，很感念鄉親照顧，烈嶼是離島中的離島 ，現在醫護人員幫鄉親採檢後要在傍晚統一乘船送檢體到金門醫院驗PCR，現 在引進「家用PCR核酸檢測儀」，為烈嶼鄉親爭取寶貴的就醫時間。

縣府說明，郭台銘第一時間捐贈一批PCR檢測儀，並將烈嶼鄉后頭社區做為防疫示範點，因為烈嶼鄉是離島中的離島，没有PCR合格的檢疫所，鄉親均須至烈嶼分院採檢後，再將檢體送至金門醫院做檢測，PCR檢測相對不便利，未來有PCR檢測儀，便可立即進行採檢，快速得到檢驗結果。