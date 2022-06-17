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小琉球水上活動夯過頭 鵬管處為降低衝擊找解方

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
交通部大鵬灣國家風景區今天在小琉球召開海域遊憩小平台會議，達成不開放動力水上活動、劃設自由潛水建議區，沙灘放浮具輔導業自律為主、取締為輔的共識。圖／民眾提供
交通部大鵬灣國家風景區今天在小琉球召開海域遊憩小平台會議，達成不開放動力水上活動、劃設自由潛水建議區，沙灘放浮具輔導業自律為主、取締為輔的共識。圖／民眾提供

屏東縣小琉球是新興旅遊勝地，無動力水上活動蓬勃發展，自由潛水也成為玩家新寵，衍伸遊憩行為與漁船作業之間衝突、潛水業者將潛繩繫綁傷害瑚瑚礁岩、沙灘擺放營業浮具影響海龜上岸產卵等遊憩亂象。

交通部大鵬灣國家風景區今天召開海域遊憩小平台會議，達成不開放動力水上活動、劃設自由潛水建議區，沙灘放浮具輔導業自律為主、取締為輔共識。

小琉球疫情前迎來每年百萬人登島的榮景，過量遊客卻衝擊環境生態，本報一路追蹤報導小琉球面臨生態與觀光拉鋸議題，海洋委員會日前開會協商後成立跨領域大平台，屏東縣政府10日召開漁業、保育小平台會議，針對收取觀光保育費、劃設禁漁區等議題與地方達成共識，鵬管處今天則在琉球鄉公所召開遊憩小平台會議，討論避免遊憩與漁業的衝突和對生態的影響。

鵬管處長許主龍說，小琉球成為國家風景特定區後，由傳統漁業轉型觀光，定位打造為環境永續的「生態學習島」，為了遊客和航行安全於107年公告的「琉球風景區之水域遊憩活動分區限制」，因應蓬勃發展的海上遊憩活動滾動式檢討，水域遊憩活動管理辦法並無區分動力與非動力，考慮以負面表列明確規範周邊海域自海岸高潮線向外延伸600公尺內，不得從事水上摩托車等動力水上活動。與會人士也表贊同。

營業低門檻的自由潛水業，近年快速發展，因潛水點無限制，漁民反映部分潛水玩家未帶浮球和警示旗幟，擔心發生碰撞意外，5月又發生潛水業者將繫繩綁在珊瑚礁岩，引發撻伐，縣府建議金對潛水活動劃設特定區，海洋委員會也建議鵬管處列入分區管制公告內容；台灣自由潛水發展協會說，劃設特定區立意佳，但實際管理有困難，建議訂定注意事項；小琉球觀光發展協會認為，在現有教學海域劃設和設潛水錨及浮球有必要。

至於沙灘擺放營業浮具影響海龜上岸產卵遊憩亂象，保育團體認為鵬管處應拿出主管機關的高度管理，不是一句擺放地為國產署、不是鵬管處地卸責，業者建議鵬管處邀集業者宣導和宣示，自律為主，經討論，鵬管處請主管機關屏縣府依海岸管理法「公有沙灘不得為獨占性使用」規定取締、影響海龜上岸產卵部分，若在公告管制範圍且有破壞棲地環境行為，依野生動物保育法究辦。

屏東小琉球水上活動夯，部分業者就近在沙灘擺放營業浮具，不僅有礙觀瞻，也影響海龜上岸產卵。記者潘欣中／攝影
屏東小琉球水上活動夯，部分業者就近在沙灘擺放營業浮具，不僅有礙觀瞻，也影響海龜上岸產卵。記者潘欣中／攝影
交通部大鵬灣國家風景區今天在小琉球召開海域遊憩小平台會議，達成不開放動力水上活動、劃設自由潛水建議區，沙灘放浮具輔導業自律為主、取締為輔的共識。圖／民眾提供
交通部大鵬灣國家風景區今天在小琉球召開海域遊憩小平台會議，達成不開放動力水上活動、劃設自由潛水建議區，沙灘放浮具輔導業自律為主、取締為輔的共識。圖／民眾提供
交通部大鵬灣國家風景區今天在小琉球召開海域遊憩小平台會議，達成不開放動力水上活動、劃設自由潛水建議區，沙灘放浮具輔導業自律為主、取締為輔的共識。記者潘欣中／攝影
交通部大鵬灣國家風景區今天在小琉球召開海域遊憩小平台會議，達成不開放動力水上活動、劃設自由潛水建議區，沙灘放浮具輔導業自律為主、取締為輔的共識。記者潘欣中／攝影

小琉球 屏東縣政府 沙灘

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