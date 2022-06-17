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解決護理人力不足 澎湖產官學合作興學進修

中央社／ 澎湖縣17日電

三總澎湖分院與經國管理暨健康學院今天簽署「產學合作」備忘錄，未來將透過醫療及教學合作模式，提供澎湖學子就學、就業管道，改善護理人員不足的情況。

三總澎湖分院與經國管理暨健康學院「產學合作」備忘錄，今天由院長施宇隆與校長翁進坪2人共同簽署合作備錄，副議長陳雙全、澎湖衛生局副局長彭紋娟等人見證。

澎湖縣政府為解決地方護理人力問題，今年初在縣府、議會及立委楊曜支持推動下，與經國管理暨健康學院簽署教育策略合作意向書，共同培育五專班護理澎保公費生，畢業後可長期留任在地服務，以解決澎湖地區醫療護理人員不足問題。

澎湖分院長施宇隆表示，三總澎湖分院是醫策會認證，唯一外離島地區教學醫院，多年來為各醫院及學校，提供醫師、護理師、檢驗、藥師、營養師、社工師等人力實習培育養成，此次與經國管理暨健康學院簽署「產學合作備忘錄」，藉由資源共享、人才交流、產學合作、教育推廣、就業輔導、學術研究等方式進行合作，同時為地方留任優秀人才，永續在地就業服務，創造互利三贏的契機。

校長翁進坪表示，感謝澎湖縣政府支持與推動，促成三方的產官學合作簽訂，更感謝三總澎湖分院提供醫療資源、教學師資，共同為澎湖學子創造一條全新的就學、就業途徑，二技學分班今年開課，報名人數遠遠超過開課人數，顯見護理進修在澎湖地區是有相當大的需求市場。

施宇隆表示，三總澎湖分院是外離島唯一的地區教學醫院，未來不僅有五專班的公費生培養，還有二技學分班，可提供護理人員在職進修，減少往來本島龐大費用負擔。

澎湖縣政府、三總澎湖分院、經國管理暨健康學院三方共同促成的產官學合作，除了每年提供10名五專班公費生升學，在地二技學分班招生，7月1日起開課，如有意願報名者，可於20日下班前，電洽9211116轉59770陳小姐報名。

澎湖 衛生局 陳雙全

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